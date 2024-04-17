Sararmış fayans araları saniyeler içerisinde ışıl ışıl olacak: Çamaşır suyundan bin kat daha etkili o formül bulundu. Sararmış fayans araları nasıl temizlenir?

Zaman içerisinde fayans aralarında çeşitli sararmalar meydana gelebilmektedir. Bu sararmalar banyonun yahut bulunduğu herhangi bir yerin kirli görünmesine neden olurken, sararan bölgelere direkt olarak müdahale etmek son derece önemlidir.

Fayans aralarının temizliği pek çok kişinin muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi olurken, pek çok kişi fayans temizliğinde çamaşır suyunu kullanmaktadır.

Ancak çamaşır suyu kirli bölgelerin temizlenmesini sağlarken sağlığı da ciddi manada tehlike altına atmaya neden olabilmektedir. Bilhassa uzun süre solunan çamaşır suyu, ciğerlerde ciddi sağlık sorunlarının açığa çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu bağlamda çamaşır suyu kullanmadan, fayans arasında bulunan sarı lekeleri kısa sürede temizleyebilmek için şu adımları izleyebilirsiniz...

FAYANS ARASINDA TEK BİR SARI LEKE DAHİ KALMAYACAK

Fayans aralarında bulunan sarı lekeleri kısa sürede çıkarabilmek ve tüm sarı lekelerden kısa sürede kurtulabilmek için çoğu kişi çamaşır suyuna yönelmektedir.

Çamaşır suyunun insan sağlığına olan zararı göz önüne bulundurulduğunda çamaşır suyunun eve girmesi dahi oldukça tehlikelidir.

Çamaşır suyu kullanmadan, fayans aralarında bulunan tüm sarı lekeleri kısa sürede temizleyebilmek ve fayansın tertemiz olmasını sağlayabilmek için ihtiyacınız olan ürünler şüphesiz karbonat, limon suyu ve sirke üçlüsüdür.

Bu iki maddeyi uygun bir sprey şişesinin içerisinde karıştırmaya başlayın. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra sarı lekelerin bulunduğu bölgeye güzelce sıkın.

Sıktıktan sonra bir süre kadar bekleyin. Lekelere iyice nüfuz edebilmesi için önemli bir adım olmaktadır. Ardından bir sünger yahut tel yardımıyla fayans aralarını temizlemeye başlayın.

Tüm fayansları iyice ovaladıktan sonra ılık suyla durulayın. Durulama işlemi sonrası tüm sarı lekelerin kısa sürede temizlendiğini ve fayansların ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

Karbonat, limon suyu ve sirke üçlüsünün yanı sıra tuz, karbonat ve bulaşık deterjanı ile de tüm sarı lekelere elveda demeniz mümkün. Uygun bir karıştırma kabının içerisinde üç malzemeyi karıştırıp fayansları bu karışımla temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Tuz, karbonat ve bulaşık deterjanı karışımı da fayans aralarında bulunan sarı lekeleri çıkarmaya yeterli gelecektir. Bu iki yöntemde çamaşır suyu kullanmadan tüm temizliğinizi pratik şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.