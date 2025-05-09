Sararan Duş Perdelerini Pastan, Kirden ve Kireçten Kurtaran Yöntem: Toz Bile Tutmayacak

Duş perdeleri, banyo yaparken suyun dışarı sıçramasını önlemek için duşakabin olmayan banyolarda sıkça tercih edilir. Ancak sürekli neme maruz kalmaları nedeniyle zamanla sararma, pas lekeleri, sabun kalıntıları ya da küf gibi sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. İşte duş perdelerinde oluşan bu kirlerden kurtulmak için etkili ve kolay yöntemler mevcut.

DUŞ PERDESİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANABİLİR Mİ?

Eğer duş perdeniz PVC ya da polyester malzemeden üretilmişse, çamaşır makinesinde yıkanabilir. Bunun için:

Makinenizi hassas yıkama moduna alın.

Sıkma ve kurutma işlevlerini kapatın.

Az miktarda deterjan kullanın ve perdeyi düşük sıcaklıkta yıkayın.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra perdeyi sıkmadan çıkarın ve doğal şekilde kurumaya bırakın. Bu, deformasyon riskini önler.

SARARMIŞ DUŞ PERDELERİ İÇİN TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Suyun içindeki mineraller zamanla duş perdesinde sarımsı lekeler oluşturabilir. Bu lekeleri gidermek için şu karışımları deneyebilirsiniz:

Sirke Karışımı: 5 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 100 ml sıcak suyla karıştırın.

Uygulama için karışımı lekeli bölgelere birkaç kez püskürtün ve birkaç saat bekletin. Ardından:

1 yemek kaşığı karbonat ile bir miktar deterjanı karıştırarak lekeleri nazikçe ovalayın.

Son olarak perdeyi bol su ile durulayın ve balkonda ya da iyi havalanan bir yerde kurutun.

KÜF LEKELERİNE KARŞI DERİNLEMESİNE TEMİZLİK ÇÖZÜMÜ

Küf, genellikle kumaşın derin dokularına yerleştiği için yüzeysel temizlik yeterli olmayabilir. Bu durumda daha yoğun bir işlem gerekebilir:

Temizlik Solüsyonu Seçenekleri:

5 litre suya 5-6 kapak sıvı çamaşır deterjanı,

1 ölçü beyaz sirkeye 3 ölçü su (1:3 oranında),

Uygulama Şekli:

Duş perdesini bu karışımlardan birinin içine tamamen batırarak 5-6 saat bekletin.

Ardından isterseniz elde, isterseniz düşük devirde çamaşır makinesinde nazikçe yıkayın.

Kaynak: Haber Merkezi