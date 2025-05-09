Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kahvaltı İçin En Uygun Saat Meğer Buymuş! Kilo Bile Verdiriyor

Kilo kontrolü sağlamada kahvaltının yeri tartışılmaz bir öneme sahip. Bu görüş, birçok beslenme uzmanı tarafından da destekleniyor. Peki, kahvaltının zamanlaması da en az içeriği kadar etkili olabilir mi?

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Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kahvaltı İçin En Uygun Saat Meğer Buymuş! Kilo Bile Verdiriyor

Beslenme uzmanı Pavitra Raj’a göre kahvaltı, vücudun yaklaşık 10 saatlik gece açlığını sonlandırdığı önemli bir öğündür. Örneğin, akşam yemeğinizi saat 20.00’de yediyseniz, sabah 08.00 civarında kahvaltı yapmak ideal bir zaman dilimidir. Bu zaman aralığında vücut, besin öğelerini daha etkili şekilde sindirip kullanabilir. Özellikle kilo vermeye çalışan bireyler için bu saat aralığını değerlendirmek büyük fayda sağlar. Raj, kahvaltının sabah 7 ile 9 arasında yapılmasının ya da uyanışı takip eden ilk iki saat içinde tüketilmesinin en sağlıklı tercih olduğunu söylüyor.

Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kahvaltı İçin En Uygun Saat Meğer Buymuş! Kilo Bile Verdiriyor - Resim : 1

UYANDIKTAN SONRA 2 SAAT İÇİNDE YAPILMALI

Benzer şekilde, beslenme uzmanı Kamal Yadav da kahvaltının uyandıktan sonraki iki saat içinde yapılmasının metabolizma açısından oldukça verimli olduğunu vurguluyor. Güne dengeli ve erken bir kahvaltıyla başlamak, gün boyunca daha az açlık hissedilmesine yardımcı olurken, iştah kontrolünü de kolaylaştırıyor.

Kahvaltıda nelere dikkat edilmeli? Vücutta yağ birikimini önlemeye yardımcı olan protein açısından zengin besinlere ağırlık verilmesi tavsiye ediliyor. Ancak enerji için gerekli olan karbonhidratları da ihmal etmemek gerek. Sağlıklı bir kahvaltı; protein, karbonhidrat ve lif bakımından dengeli olmalı.

Beslenme Uzmanları Açıkladı: Kahvaltı İçin En Uygun Saat Meğer Buymuş! Kilo Bile Verdiriyor - Resim : 2

KİLO VERMEK İSTEYENLERİN KAHVALTILARI NASIL OLMALI?

Kilo vermek isteyenler için örnek kahvaltı önerileri:

Çok tahıllı ekmekle hazırlanmış, sebzeli sandviç ve yanında bitkisel süt.

Fermente süt ürünleri ya da yoğurtla birlikte yulaf ezmesi.

Haşlanmış sebzelerle hazırlanmış kinoa.

Sebzelerle zenginleştirilmiş ve sütle çırpılmış yumurta.

Uzmanlar, güne besleyici ve dengeli bir kahvaltıyla başlamanın hem genel sağlık hem de kilo yönetimi açısından vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyor.

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