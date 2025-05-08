Ruslar Tatil İçin O İlçeye Akın Ediyor: Rezervasyonlar Patladı, Elini Sallayan Turiste Çarpacak

Son dönemlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Rus turistlerin Türkiye'deki tatil tercihlerinde değişim yaşandığı, özellikle Antalya’dan uzaklaştıkları yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak resmi rezervasyon verileri bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Her yıl olduğu gibi 2025 yaz sezonunda da Türkiye, en fazla turisti Rusya’dan ağırlamayı bekliyor. Ekonomik koşullar nedeniyle otel ve tatil fiyatlarında yaşanan artışın etkili olabileceği düşünülse de Rusların gözdesi değişmedi.

RUSLARIN GÖZDE TATİL YERİ

Resmi verilere göre, 2024 yılı Nisan-Ekim döneminde Rus turistlerin Türkiye’de en çok rezervasyon yaptığı yer, %32’lik oranla Antalya’nın Alanya ilçesi oldu. Alanya, sahilleri, iklimi ve sunduğu olanaklarla Rus turistler arasında açık ara farkla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada %24’lük rezervasyon payıyla Kemer yer alırken, üçüncü sırada %16 ile Side (Manavgat) bulunuyor.

MUĞLA VE KAŞ DA LİSTEYE GİRDİ

Antalya dışında, Muğla’nın popüler tatil beldeleri Marmaris ve Bodrum da Rus turistler arasında ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllarda Kaş da bu ilgi çemberine giren bir diğer bölge olarak öne çıktı.

İşte Rus turistlerin akın ettiği 10 ilçe:

1.Alanya (Antalya)

2.Kemer (Antalya)

3.Side (Manavgat, Antalya)

4.Belek (Serik, Antalya)

5.Antalya Merkez

6.Manavgat (Antalya)

7.Serik (Antalya)

8.Marmaris (Muğla)

9.Bodrum (Muğla)

10.Kaş (Antalya)

Kaynak: Haber Merkezi