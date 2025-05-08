Ruslar Tatil İçin O İlçeye Akın Ediyor: Rezervasyonlar Patladı, Elini Sallayan Turiste Çarpacak

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin büyük bölümünü oluşturan Ruslar, bu yıl da tatil için rotalarını değiştirmedi. Söylentilere rağmen Rusların yine en çok tercih ettiği ilçe orası oldu. Rezervasyonlar patladı, elini sallayan bu yaz turiste çarpacak.

Son Güncelleme:
Ruslar Tatil İçin O İlçeye Akın Ediyor: Rezervasyonlar Patladı, Elini Sallayan Turiste Çarpacak

Son dönemlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Rus turistlerin Türkiye'deki tatil tercihlerinde değişim yaşandığı, özellikle Antalya’dan uzaklaştıkları yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak resmi rezervasyon verileri bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Her yıl olduğu gibi 2025 yaz sezonunda da Türkiye, en fazla turisti Rusya’dan ağırlamayı bekliyor. Ekonomik koşullar nedeniyle otel ve tatil fiyatlarında yaşanan artışın etkili olabileceği düşünülse de Rusların gözdesi değişmedi.

Ruslar Tatil İçin O İlçeye Akın Ediyor: Rezervasyonlar Patladı, Elini Sallayan Turiste Çarpacak - Resim : 1

RUSLARIN GÖZDE TATİL YERİ

Resmi verilere göre, 2024 yılı Nisan-Ekim döneminde Rus turistlerin Türkiye’de en çok rezervasyon yaptığı yer, %32’lik oranla Antalya’nın Alanya ilçesi oldu. Alanya, sahilleri, iklimi ve sunduğu olanaklarla Rus turistler arasında açık ara farkla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada %24’lük rezervasyon payıyla Kemer yer alırken, üçüncü sırada %16 ile Side (Manavgat) bulunuyor.

Ruslar Tatil İçin O İlçeye Akın Ediyor: Rezervasyonlar Patladı, Elini Sallayan Turiste Çarpacak - Resim : 2

MUĞLA VE KAŞ DA LİSTEYE GİRDİ

Antalya dışında, Muğla’nın popüler tatil beldeleri Marmaris ve Bodrum da Rus turistler arasında ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllarda Kaş da bu ilgi çemberine giren bir diğer bölge olarak öne çıktı.

İşte Rus turistlerin akın ettiği 10 ilçe:

1.Alanya (Antalya)

2.Kemer (Antalya)

3.Side (Manavgat, Antalya)

4.Belek (Serik, Antalya)

5.Antalya Merkez

6.Manavgat (Antalya)

7.Serik (Antalya)

8.Marmaris (Muğla)

9.Bodrum (Muğla)

10.Kaş (Antalya)

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Turist
Son Güncelleme:
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Yaren Leylek’in Ailesi Büyüyor, Yuvada 4 Yavru Katıldı Yaren Leylek’in Ailesi Büyüyor, Yuvaya 4 Yavru
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Amerikalı Beslenme Uzmanı Destan Gibi Listeyi Paylaştı: Sağlıklı Beslenmenin Rotasını Çizdi Amerikalı Beslenme Uzmanı Destan Gibi Listeyi Paylaştı: Sağlıklı Beslenmenin Rotasını Çizdi
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı