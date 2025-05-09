Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Google Haritalar'da Bu Özelliği Açın, Trafik Cezalarından Kurtulun
Birçok sürücünün farkında bile olmadığı Google Haritalar’daki özel bir özellik, hız sınırlarının aşılmasını önleyerek sürücülerin cezadan kurtulmasına yardımcı oluyor. Özellikle Ukrayna’daki kullanıcılar arasında bu işlevin hala yeterince bilinmediği ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar’a eklenen bu yeni özellikle birlikte, uygulama artık yalnızca aracın anlık hızını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut hızın, yolun belirli kesimindeki yasal sınırı aşıp aşmadığını da kontrol ediyor.
SÜRÜCÜYE UYARI VERİYOR
Trafikteki bu veri, GPS konumuna ve o yoldaki güncel hız limitlerine göre değerlendiriliyor. Eğer sürücü belirtilen limiti geçerse, uygulamadaki hız sınırı simgesi kırmızıya dönerek kullanıcıyı açıkça uyarıyor.
Bu sistemin sorunsuz çalışması için cihazda Google Haritalar’ın güncel sürümünün yüklü olması ve ayarlar bölümünden “Hız Sınırı” ile “Hız Göstergesi” seçeneklerinin aktif hale getirilmiş olması gerekiyor.
HIZ KAMERALARI İÇİN DE UYARIYOR
Bununla birlikte uygulama, sürücüleri sabit hız kameralarına yaklaştıklarında sesli ya da görsel olarak uyarıyor. Bu da sürücülere hızlarını zamanında düşürme şansı vererek olası trafik cezalarının önüne geçilmesini sağlıyor.