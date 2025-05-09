Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Google Haritalar'da Bu Özelliği Açın, Trafik Cezalarından Kurtulun

Birçok sürücünün farkında bile olmadığı Google Haritalar’daki özel bir özellik, hız sınırlarının aşılmasını önleyerek sürücülerin cezadan kurtulmasına yardımcı oluyor. Özellikle Ukrayna’daki kullanıcılar arasında bu işlevin hala yeterince bilinmediği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Google Haritalar'da Bu Özelliği Açın, Trafik Cezalarından Kurtulun - Resim: 1

Google Haritalar’a eklenen bu yeni özellikle birlikte, uygulama artık yalnızca aracın anlık hızını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut hızın, yolun belirli kesimindeki yasal sınırı aşıp aşmadığını da kontrol ediyor.

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Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Google Haritalar'da Bu Özelliği Açın, Trafik Cezalarından Kurtulun - Resim: 2

SÜRÜCÜYE UYARI VERİYOR

Trafikteki bu veri, GPS konumuna ve o yoldaki güncel hız limitlerine göre değerlendiriliyor. Eğer sürücü belirtilen limiti geçerse, uygulamadaki hız sınırı simgesi kırmızıya dönerek kullanıcıyı açıkça uyarıyor.

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Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Google Haritalar'da Bu Özelliği Açın, Trafik Cezalarından Kurtulun - Resim: 3

Bu sistemin sorunsuz çalışması için cihazda Google Haritalar’ın güncel sürümünün yüklü olması ve ayarlar bölümünden “Hız Sınırı” ile “Hız Göstergesi” seçeneklerinin aktif hale getirilmiş olması gerekiyor.

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Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Google Haritalar'da Bu Özelliği Açın, Trafik Cezalarından Kurtulun - Resim: 4

HIZ KAMERALARI İÇİN DE UYARIYOR

Bununla birlikte uygulama, sürücüleri sabit hız kameralarına yaklaştıklarında sesli ya da görsel olarak uyarıyor. Bu da sürücülere hızlarını zamanında düşürme şansı vererek olası trafik cezalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

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