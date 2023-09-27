Tuncel Kurtiz, vefatının 10. yılında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz’in vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Balıkesir’in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

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Tuncel Kurtiz, vefatının 10. yılında anıldı

Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi’nde, Edremit Belediyesi tarafından, vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi.

Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.

Kaynak: İHA

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