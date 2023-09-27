Parkta ölü bulundu... Oyuncu Seda Fettahoğlu hayatına son verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, intihar ettiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

Gerçek Gündem'de yayınlanan Adalet Günlüğü programının katılımcılarından Avukat Selin Nakıpoğlu, Trabzon'dan çocukluk arkadaşı ve Trabzon Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Seda Fettahoğlu'nun dün doğum günü olduğunu söyledi.

Yakınları Fettahoğlu'nun bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını belirtiyor.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.

Kaynak: ANKA