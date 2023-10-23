Samsun'da bahçesinde yetiştirdi, ziyaretçiler akın etti: 1 kökte tam 15 tane!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Güzeldere Mahallesi'nin eski muhtarı Seyfettin Algül, evinin bahçesinde yetiştirdiği mısırlardan birinde 15 koçan çıktı.

Herhangi bir özel teknik veya ilaç kullanmadığını, tamamen kendiliğinden bu şekilde mısırın büyüdüğünü söyleyen Seyfettin Algül, "Mısırı nisan ayında ektim. Mısır tarlamda 1 kökte 15 koçan çıktı" dedi.

"ZİYARETÇİLER GELİYOR"

"Bunun için özel ziyaretçiler geliyor" diyen Algül, "Hatta gelenler 'ilk defa böyle bir şey gördük' diyorlar. 15 tane koçanı görenler şaşırıyor. Ben de ilk kez böyle bir duruma şahit oldum. 5-6 koçan bulunan mısırlar da var" ifadelerini kullandı.

MISIR

Mısır, Poaceae (buğdaygiller) familyasından bir bitkidir. Mısır bitkisi, uzun, ince bir gövdeye ve koçanlar adı verilen büyük, kabarık çiçek salkımına sahiptir. Mısır koçanları, nişasta, protein ve lif bakımından zengin olan tohumlardan oluşur.

Mısır bitkisi, sıcak iklimlerde yetişir ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilir. Mısır, insan beslenmesinde önemli bir besin maddesidir. Mısır nişastası, patlamış mısır, mısır gevreği, tortillas ve diğer gıdalarda kullanılır. Mısır, hayvan yemi olarak da kullanılır.

Mısır bitkisi, tohumlardan yetiştirilir. Tohumlar, 10-12 derecelik bir toprak sıcaklığında ekilir. Mısır bitkisi, ekimden 70-100 gün sonra hasat edilir. Mısır bitkisi, hasat edildiğinde koçanından ayrılır. Koçan, mısır taneleri içerir. Mısır taneleri, kurutulur ve öğütülür veya işlenir.

Kaynak: Gerçek Gündem