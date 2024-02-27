Şahane Hayatım dizisine sürpriz oyuncu: Yer yerinden oynayacak

Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Cemre Gümeli, projenin 18. bölümünde ekranlarda olacak.

Şahane Hayatım dizisine sürpriz oyuncu: Yer yerinden oynayacak

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, son haftalarda Ece Yüksel ve Cansel Elçin’in de konuk olarak yer aldığı diziye 18. bölümde oyuncu Cemre Gümeli dahil oluyor.

Şahane Hayatım dizisine sürpriz oyuncu: Yer yerinden oynayacak - Resim : 1

‘Şahane Hayatım’ çarşamba saat 20.00’de NOW'da ekranlarda olacak.

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