İkinci cemre düştü

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7'şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.

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İkinci cemre düştü

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır.

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

SON CEMRE TOPRAĞA DÜŞECEK

Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

İkinci cemre düştü - Resim : 1

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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