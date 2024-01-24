Murat Ülker resmen duyurdu: Okuyunca çok eğleneceğiz

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ile ilgili bir grafik roman albümünün hazırlandığını duyurdu.

Ergün Gündüz'ün koordinatörlüğünde yapılan eser, 'Kaptan Koç' adını taşıyor. Kadroda Gündüz'e ek olarak Kayhan Yavuz, Zafer Temoçin, Şahin Erkoçak, Sefa Sofuoğlu, Necmi Yalçın, Yusuf İmrel gibi isimler bulunuyor.

Murat Ülker'in paylaşımlarından "Kaptan Koç" adlı grafik roman, Koç Holding Onursal Başkanı'nın 2004-2006 arasında Nazenin IV teknesiyle çıktığı dünya seyahatinden kesitler içeriyor. Seyahati sırasında yaklaşık 3000 sayfalık günlük tutan Rahmi Koç, bunları "Nazenin IV ile Dervir Alem" kitabında yayınlamıştı. Kitap, 2009 yılında Amerikan Hastanesi Yayınları'dan çıkmıştı.

Murat Ülker, grafik romandan bölümler paylaştığı Instagram gönderisinde şunları kaydetti:

"Okuyunca çok eğleneceğiz inşallah ama daha çıkmamış, eh o zaman siz de Aldonları okuyacaksınız hala. Ergün Gündüz’ün koordinatörlüğünde yeni bir Grafik Roman albümü ortaya çıktı. KAPTAN KOÇ-Grafik Roman

Ergün Gündüz -Kayhan Yavuz / Zafer Temoçin, Şahin Erkoçak, Sefa Sofuoğlu, Necmi Yalçın, Yusuf İmrel. Bu projede yer verdiği için Ergün abiye çok teşekkürler."





