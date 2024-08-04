Piknik Alanlarına İlgi Arttı

Batman’ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstünü görmesi ile vatandaşlar hafta sonu tatilini de fırsat bilerek piknik alanlarına akın etti. Alanın ortasından geçen serin suyu, sığ ağaçları ve şelaleleri ile Ayngebire piknik alanı sıcaktan bunalan vatandaşlar için can suyu oldu. Kent merkezindeki insanların uğrak yeri olan Ayngebire, şehir dışından gelen vatandaşların da tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Kimi vatandaşlar hamak kurarak dinleniyor, minik çocuklar ise serin suda yüzüp oyunlar oynayarak anın tadını çıkartıyor.

Ailesiyle pikniğe gelen Hamza Adsan, "Sıcak havada temiz hava alalım dedik. Çocuklar da sıcaktan aşırı bunalmıştı. Burada hem bizim hem de çocuklar için çok güzel bir ortam var. Ağaçları, serin suyu ve doğası ile harika bir yer. İnsan, burada huzur buluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA