Piknik Alanlarına İlgi Arttı

Batman'ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla piknik alanlarına ilgi de artı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, piknik alanlarını hıncahınç doldurdu.

Son Güncelleme:
Piknik Alanlarına İlgi Arttı

Batman’ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstünü görmesi ile vatandaşlar hafta sonu tatilini de fırsat bilerek piknik alanlarına akın etti. Alanın ortasından geçen serin suyu, sığ ağaçları ve şelaleleri ile Ayngebire piknik alanı sıcaktan bunalan vatandaşlar için can suyu oldu. Kent merkezindeki insanların uğrak yeri olan Ayngebire, şehir dışından gelen vatandaşların da tercih ettiği yerlerden biri haline geldi. Kimi vatandaşlar hamak kurarak dinleniyor, minik çocuklar ise serin suda yüzüp oyunlar oynayarak anın tadını çıkartıyor.

Adana'da Vakalar Arttı, Acil Servisler Doldu Taştı! Uzmanlar UyarıyorAdana'da Vakalar Arttı, Acil Servisler Doldu Taştı! Uzmanlar UyarıyorGüncel

Ailesiyle pikniğe gelen Hamza Adsan, "Sıcak havada temiz hava alalım dedik. Çocuklar da sıcaktan aşırı bunalmıştı. Burada hem bizim hem de çocuklar için çok güzel bir ortam var. Ağaçları, serin suyu ve doğası ile harika bir yer. İnsan, burada huzur buluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sıcak Hava Batman
Son Güncelleme:
Uçurumdan Aşağı Pedal Çevirdiler Uçurumdan Aşağı Pedal Çevirdiler
Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı Köy Muhtarı 'Siyasiler Konuşmasın' Diyerek Silahına Sarıldı
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bir Bebek Hayatını Kaybetti 45 Günde Atatürk Havalimanı'na Yapılan Hastane Bir Bebeğe Mezar Oldu!
Rekor İçin Tarih Verildi: Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak