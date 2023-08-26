Nesli tükenmekte, Tokat'ta görüldü!

Tokat'ın Zile ilçesinde Serdar Deniz isimli vatandaş, tren istasyonu çevresinde yaralı halde nesli tükenmekte olan Balaban kuşu buldu. Kuşu kendi imkanlarıyla tedavi eden Deniz, Balaban kuşunu doğaya saldı.

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Nesli tükenmekte, Tokat'ta görüldü!

Tokat'ın Zile ilçesinde nesli tükenmekte olan Balaban kuşu, bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulundu.

Bulduğu kuşun nesli tükenmekte olan Balaban kuşu olduğunu anlayan Serdar Deniz, kuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti.

DOĞAYA SALINDI

Kuşu kendi imkanlarıyla tedavi eden Deniz, Balaban kuşunu doğaya saldı.

Nesli tükenmekte, Tokat'ta görüldü! - Resim : 1

BALABAN KUŞU

Balaban, sinekkapangiller familyasından sesinin güzelliği ile ün kazanmış olan ötücü bir kuş türü. Balabanlar, 15-17 cm boyunda, 18-23 gram ağırlığında, kahverengi tüylü kuşlardır. Erkekler, dişilere göre daha gösterişlidir. Erkeklerin boğazları ve göğüsleri koyu kahverengidir. Dişilerin boğazları ve göğüsleri ise daha soluk renklidir.

Balabanlar, böceklerle beslenir. Böcekleri uçarken yakalarlar. Yaz aylarında özellikle çekirge ve cırcır böcekleriyle beslenirler. Balabanlar, genellikle geceleri öter. Erkekler, dişilere kur yapmak için öter. Dişiler ise, erkeklerin ötüşüne karşılık verir. Balabanların ötüşü, çok güzel ve melodiktir. Balabanlar, Türkiye'de avlanması yasak olan bir kuş türüdür.

Kaynak: Gerçek Gündem

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