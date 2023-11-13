Nesli tükenmek üzere, Zonguldak'ta görüntülendi!

Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından kent merkezinde nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi.

Su samurunu gören vatandaşlar şaşırırken bazıları ise o anları cep telefonlarına saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler onlarca beğeni aldı.

SU SAMURU

Su samuru, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli türüdür. Lutrinae alt familyasında bulunan 13 su samuru türünden biridir.

Su samurlar, gerçek bir su hayvanıdır. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkar.

Su samurları, 50-130 cm uzunluğunda ve 5-15 kg ağırlığındadır. Kürkleri genellikle kahverengi veya siyahtır. Vücutları uzun ve incedir. Ayaklarının tabanları ve parmakları arasında perdeler vardır. Bu perdeler, su içinde yüzmelerine ve avlanmalarına yardımcı olur.

Su samurlar, tatlı su ve tuzlu su habitatlarında yaşayabilir. Göller, nehirler, akarsular, deniz kıyıları ve sulak alanlarda bulunabilirler.

Su samurlar, etçil hayvanlardır. Ana besinleri balıklar, kurbağalar, yumuşakçalar ve kabuklular gibi su omurgasızlarıdır. Ayrıca küçük memeliler ve kuşları da yiyebilirler.

Su samurlar, gececi hayvanlardır. Gündüzleri uyuyup dinlenirler. Geceleri ise avlanır ve gezintiye çıkarlar.

Su samurlar, sosyal hayvanlardır. Genellikle 2-10 bireylik gruplar halinde yaşarlar. Grup üyeleri birlikte avlanır, yavruları büyütür ve birbirlerini korur.

Su samurlar, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır. Habitat kaybı, avlanma ve kirlilik gibi nedenlerle sayıları azalmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem