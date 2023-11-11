Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun

Son yapılan bilimsel çalışmalara göre, vücuda en fazla zararı olan 5 besin belirlenmiştir. Bu besinlerin tüketimi zamanla vücudu zehirleyebilir. Hangi besinlerin zararlı olduğunu ve ne gibi zararlarının olduğunu sizler için derledik.

BULYON

Habertürk'te yer alan habere göre, uzmanlar özellikle bu beş besinin tüketilmemesi gerektiğini birçok kez dile getiriyor. Hayati risk oluşturan hastalıkları tetikleyen bu besinler arasında ilk sırada bulyonlar bulunuyor.

Adeta bir silah görevi gören bulyonlar, içeriğindeki monosodyum glutamat ile kimyasal bir maddeye dönüşüyor. Yemekler lezzet katması için kullanılan bulyonlar, yüksek oranda sodyum içerdiği için vücutta fazla su tutulumuna ve yüksek tansiyona neden oluyor.

ASİTLİ İÇECEKLER VE ENERJİ İÇECEKLERİ

Çok sevilen asitli ve enerji içecekleri, tamamen şeker deposudur ve tüm vücudu yorar. Bir bardak asitli içecek, böbrek hastalıklarından obeziteye kadar pek çok hastalığa neden olur. Ayrıca asidik yapısı nedeniyle diş çürümelerinin en büyük sebeplerinden birisidir.

KIZARTILMIŞ NUGGET VE ŞİNİTZELLER

Dakikalar içerisinde hazırlanan nugget ve şinitzeller, işlenmiş etlerden yapılır. İçerisine hidrojenize yağ konur ve yüksek miktarda şeker, yağ ile koruyucu madde içerir. Ayrıca içerisinde bulunan tavuk oranı yok denilecek kadar azdır.

MARGARİN

Ekmeklerin üzerine sürülen ve yemeklerde kullanılan margarinler, tereyağından bağımsız olarak laboratuvar ortamında oluşturulur. Hidrojen ile doyurulmuş zararlı bitkisel yağlar, kalp damarlarını tıkayarak hayati risk taşıyan kronik hastalıklara da zemin hazırlar.

SALAM VE SOSİS GİBİ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Salam ve sosis gibi gibi işlenmiş et ürünlerinin içerisinde dayanıklılığını artırmak için nitrit bulunur. Sodyum nitrozaminler gibi maddelerle karaciğer kanserinden, akciğer kanserine ve hatta lösemiye kadar birçok hastalığa neden olabiliyor.

Ayrıca işlenmiş et ürünleri kalp-damar sağlığını da tehlikeye atıyor.