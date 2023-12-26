Nesli tükenme tehlikesi altında, Mersin'de görüntülendi!

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kolan vaşak fotokapanla görüntülendi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kozağacı Şefliğinde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak fotokapanımıza yakalandı."

VAŞAK

Vaşak, kedigiller familyasına ait orta büyüklükte bir yırtıcı memeli hayvandır.

Vaşaklar, kürkleri, uzun bacakları ve tüylü kulakları ile tanınırlar. Ağırlıkları 18 ila 25 kg arasında değişebilir ve vücut uzunlukları 80 ila 130 cm arasındadır.

Vaşaklar, yalnız yaşayan hayvanlardır. Geceleri avlanır ve küçük ve orta boylu toynaklılar, kuşlar ve kemirgenler ile beslenirler. Vaşaklar, avlarını pusuya düşürerek yakalarlar.

Vaşaklar, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Habitat kaybı ve avcılık, vaşakların popülasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem