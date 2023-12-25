Mersin'de hasadı başladı, yılda 2 kez ürün alınıyor ve ciddi gelir sağlıyor: Anksiyete ve stresin düşmanı!

Mersin'in Anamur ilçesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 70 hibe desteği ile passiflora fidesi dağıtılan üreticiler, hasat yapmanın sevincini yaşadı.

Üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine imkân sunan ve tıbbi aromatik bir ürün olan passifloranın faydası saymakla bitmiyor.

"YILDA İKİ KEZ HASAT"

Tropikal meyvelerin girdi maliyetlerinin az, kazançlarının ise daha fazla olduğunu kaydeden Mersin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, "Passiflorada, diğer meyvelerden farklı olarak yılda 2 kez hasat yapabiliyoruz. Bu da yılda 2 kez satış demek. Mersin içerisinde 2 yılda toplam 166 üreticimize 14 bin 331 fide dağıtımı yaptık. Talepler her geçen gün artıyor. Hepsi de çok memnun kaldı" dedi.

PASSİFLORA

Passiflora, çarkıfelek olarak da bilinen, yaklaşık 550 türden oluşan bir bitki cinsidir. Amerika kıtasına özgü olan bu bitkiler, tırmanıcı sarmaşıklar olarak büyür ve iri, renkli çiçeklere sahiptir.

Passiflora bitkileri, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmaktadır. Özellikle anksiyete, uykusuzluk ve stres gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Passifloranın yaprakları, çiçekleri ve meyveleri çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir.

Passifloranın faydaları:

- Anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olur,

- Uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur,

- Krampları ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur,

- Migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olur,

- Adet öncesi sendrom (PMS) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Passifloranın yan etkileri:

- Bazı kişilerde uyuşukluk, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir,

- Gebelik ve emzirme döneminde passiflora kullanımı önerilmemektedir.

Passifloranın kullanımı:

Passiflora, çay, kapsül, tentür veya tablet şeklinde kullanılabilir. Çay yapmak için, 1-2 çay kaşığı passiflora yaprağı veya çiçeğini 1 fincan sıcak suda 10-15 dakika demleyin. Kapsül veya tentür şeklinde passiflora almak isterseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.

Passiflora, doğal bir sakinleştirici ve uyku yardımcısı olarak kullanılabilecek etkili bir bitkidir. Ancak, herhangi bir bitkisel takviye almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem