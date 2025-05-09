Ne Yulaf Ne Gevrek: Uzman İsim Kahvaltının Olması Gerekenlerini Açıkladı

Gün boyunca enerjinizi yüksek tutmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, kahvaltı tercihlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.

Manaker’e göre, vücudu doyuran asıl şey yalnızca kalori miktarı değil; mikro besinler açısından zengin ve dengeli bir içerik. Sabah saatlerinde kendinizi uzun süre tok hissetmek ve enerji düşüşü yaşamamak için doğru besinleri tercih etmek büyük önem taşıyor.

KAHVALTININ YILDIZI YUMURTA

Uzman, kahvaltıda sağlıklı yağ ve protein kaynaklarının başında gelen yumurtanın önemine dikkat çekiyor. İster haşlanmış, ister omlet, ister çırpılmış ya da sahanda olsun, yumurta hem doyurucu hem de düşük kalorili bir seçenek. Üstelik uygun içeriklerle desteklendiğinde zayıflama sürecine de katkı sağlayabilir.

Yalnızca yumurta yeterli mi? Elbette hayır. Kahvaltınızı, avokado gibi sağlıklı yağlarla ve sebzeler gibi lif kaynaklarıyla zenginleştirdiğinizde, hem tok tutan hem de vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinleri sağlayan dengeli bir öğün elde edebilirsiniz. Örneğin, haşlanmış yumurtayla hazırlanan avokadolu tam tahıllı bir tost, lezzetli olduğu kadar besleyici de bir alternatif.

LİF VE KALSİYUM ÖNEMLİ

Güne güçlü bir başlangıç için lif oranı yüksek mevsim sebzelerini kahvaltıya dahil etmek oldukça faydalı. Sebzeler sindirimi desteklerken, vücut için gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını da sağlar. Eğer sıcak kahvaltı seviyorsanız, tost ya da sandviçinize az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri eklemek, hem lezzet hem de kalsiyum katkısı sunar. Bu şekilde kemik sağlığını da desteklemiş olursunuz.

Özetle, sabahları yalnızca kahveyle yetinmek yerine, protein, sağlıklı yağlar, lif ve kalsiyum açısından zengin bir kahvaltı tercih etmek, hem sağlığınızı korumanıza hem de gün boyunca zinde kalmanıza yardımcı olabilir.