Ne Çöp Kovasında Ne Tezgahta Ne Parkede Gezecekler! Karıncalara Karşı Etkili Doğal Yöntem Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evlerde karınca görülmesinin başlıca nedenleri arasında mutfakta kalan tatlı kırıntıları, meyveler, yiyecek artıklarının yanı sıra su kaynakları bulunuyor. Sıcak ve nemli ortamları tercih eden bu canlılar, ev çevresindeki çatlak ve boşluklardan kolayca içeri girebiliyor. Düzenli temizlik yapılmaması da karıncaların ilgisini artırıyor.

KİMYASALA GEREK YOK

Uzmanlar, kimyasal ilaçlara başvurmadan karıncalardan kurtulmak isteyenler için pratik ve doğal bir çözüm öneriyor. Her mutfakta bulunabilecek keskin kokulu bir baharat, karıncaları uzak tutmada etkili olabiliyor.

TARÇINLA DOĞAL SAVUŞTURMA YÖNTEMİ

Tarçın, sahip olduğu yoğun aroma sayesinde karıncaların koku alma duyularını etkiliyor ve onların bulunduğu bölgeden uzaklaşmasına neden oluyor. Etkili sonuç almak için tarçın tozunu karıncaların geçiş yollarına serpmek ya da küçük kaplar içinde sorun yaşanan noktalara yerleştirmek yeterli oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi