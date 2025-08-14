Alarm Sesini Böyle Seçenler Sabahları Sinirli Uyanıyor! İşte Doğru Seçim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güne nasıl uyandığınız, gün boyu ruh halinizi düşündüğünüzden çok daha fazla etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle sert ve yüksek tonlu alarm sesleriyle uyananların sabahları daha gergin, stresli ve hatta agresif hissetme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

YÜKSEK SES BEYNİ TEHLİKEYE HAZIRLIYOR

Uyku ve davranış psikolojisi uzmanlarına göre, ani ve keskin alarm sesleri beyinde "savaş ya da kaç" mekanizmasını harekete geçiriyor. Bu durum, uyanır uyanmaz kortizol seviyesinin yükselmesine, kalp atışlarının hızlanmasına ve kasların gerilmesine neden oluyor. Güne böyle başlayan kişiler, daha yataktan kalkar kalkmaz huzursuzluk hissedebiliyor.

Uzmanlar, "Beyin, sert bir sesle uyandığında bunu tehlike olarak algılar. Bu da günün daha stresli geçmesine yol açabilir" ifadelerini kullanıyor.

MELODİK SESLER DAHA POZİTİF BAŞLANGIÇ SAĞLIYOR

Araştırmalar, melodik, ritmik ve orta tonda alarm seslerinin uyanmayı daha konforlu hale getirdiğini gösteriyor. Bu tarz sesler, beynin alarma karşı tehdit algısını azaltarak güne daha pozitif bir başlangıç yapılmasına yardımcı oluyor.

SABAH DAHA İYİ UYANMAK İÇİN ÖNERİLER

Melodik ve yavaş tempolu bir şarkı tercih edin.

Alarm sesinin kademeli olarak yükselmesini sağlayın.

Uyanmadan önce loş ışıkla ortamı aydınlatın.

Kalkar kalkmaz derin nefes alıp hafif gerinme egzersizleri yapın.

Kaynak: Haber Merkezi