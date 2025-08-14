Alarm Sesini Böyle Seçenler Sabahları Sinirli Uyanıyor! İşte Doğru Seçim

Uzmanlar, sabah uyanırken seçtiğiniz alarm sesinin tüm gün ruh halinizi değiştirebileceğini söylüyor. Peki hangi sesler sizi agresifleştiriyor, hangileri güne mutlu başlamanızı sağlıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Son Güncelleme:
Alarm Sesini Böyle Seçenler Sabahları Sinirli Uyanıyor! İşte Doğru Seçim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güne nasıl uyandığınız, gün boyu ruh halinizi düşündüğünüzden çok daha fazla etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle sert ve yüksek tonlu alarm sesleriyle uyananların sabahları daha gergin, stresli ve hatta agresif hissetme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

YÜKSEK SES BEYNİ TEHLİKEYE HAZIRLIYOR

Uyku ve davranış psikolojisi uzmanlarına göre, ani ve keskin alarm sesleri beyinde "savaş ya da kaç" mekanizmasını harekete geçiriyor. Bu durum, uyanır uyanmaz kortizol seviyesinin yükselmesine, kalp atışlarının hızlanmasına ve kasların gerilmesine neden oluyor. Güne böyle başlayan kişiler, daha yataktan kalkar kalkmaz huzursuzluk hissedebiliyor.

Alarm Sesini Böyle Seçenler Sabahları Sinirli Uyanıyor! İşte Doğru Seçim - Resim : 1

Uzmanlar, "Beyin, sert bir sesle uyandığında bunu tehlike olarak algılar. Bu da günün daha stresli geçmesine yol açabilir" ifadelerini kullanıyor.

MELODİK SESLER DAHA POZİTİF BAŞLANGIÇ SAĞLIYOR

Araştırmalar, melodik, ritmik ve orta tonda alarm seslerinin uyanmayı daha konforlu hale getirdiğini gösteriyor. Bu tarz sesler, beynin alarma karşı tehdit algısını azaltarak güne daha pozitif bir başlangıç yapılmasına yardımcı oluyor.

SABAH DAHA İYİ UYANMAK İÇİN ÖNERİLER

Melodik ve yavaş tempolu bir şarkı tercih edin.

Alarm sesinin kademeli olarak yükselmesini sağlayın.

Uyanmadan önce loş ışıkla ortamı aydınlatın.

Kalkar kalkmaz derin nefes alıp hafif gerinme egzersizleri yapın.

Eve Tarçın Serpmenin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Avuç Avuç DökeceksinizEve Tarçın Serpmenin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Avuç Avuç DökeceksinizYaşam

Yunan Yoğurdu İle Türk Yoğurdu Arasındaki Fark Ne? İkisi de Yoğurt Ama Aynı DeğilYunan Yoğurdu İle Türk Yoğurdu Arasındaki Fark Ne? İkisi de Yoğurt Ama Aynı DeğilYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
Yunan Yoğurdu İle Türk Yoğurdu Arasındaki Fark Ne? İkisi de Yoğurt Ama Aynı Değil Yunan Yoğurdu İle Türk Yoğurdu Arasındaki Fark Ne? İkisi de Yoğurt Ama Aynı Değil
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Eve Tarçın Serpmenin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz Eve Tarçın Serpmenin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi