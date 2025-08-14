Eve Tarçın Serpmenin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz

Yüzyıllardır uygulanan eve tarçın serpme geleneğinin ardında, yalnızca hoş bir koku değil, bereket ve koruma inancı da yatıyor. Peki, anneannelerimizin nesiller boyu sürdürdüğü bu ritüelin asıl sırrı ne? İşte detaylar...

Eve Tarçın Serpmenin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz
Bazı gelenekler, nesiller boyunca değişmeden günümüze kadar ulaşır. Eve tarçın serpme alışkanlığı da bunlardan biri. Halk inanışlarında ve spiritüel ritüellerde yer alan bu uygulamanın, aslında hem bereket hem de koruma amacı taşıdığı biliniyor.

BOLLUK VE BEREKETİN SİMGESİ

Hoş kokusu ve sıcak aromasıyla bilinen tarçın, birçok kültürde bolluğun simgesi olarak kabul ediliyor. Kapı eşiğine ya da evin içine serpilmesiyle haneye maddi ve manevi zenginlik getireceğine inanılıyor. Özellikle ayın ilk gününde yapılan bu ritüelin, yeni fırsatlar ve kazanç kapılarını araladığı düşünülüyor.

NEGATİF ENERJİYİ UZAKLAŞTIRIYOR

Tarçın aynı zamanda kötü enerjileri temizleme amacıyla da kullanılıyor. Yeni bir eve taşınıldığında ya da olumsuz bir olayın ardından serpilerek ortamın enerjisinin arındırıldığına inanılıyor. Tarçının kokusu ise hem huzur hem de sakinlik veren etkisiyle öne çıkıyor.

GELENEKSEL UYGULAMA ŞEKLİ

Bu ritüelde, tarçın avuç içine alınarak evin ana girişinden içeriye doğru serpilir. Bazı inanışlarda bu sırada sağlık, huzur ve bereket dilekleri tutulur. Kullanılan tarçının taze olması ve kokusunun yoğunluğu da önemlidir.

GÜNÜMÜZDE FARKLI BİR AMAÇLA DA KULLANILIYOR

Eskiden yalnızca inançsal nedenlerle yapılan bu uygulama, günümüzde evin mis gibi kokması için de tercih ediliyor. Aromaterapi etkisi sayesinde tarçın, bulunduğu ortama ferahlık ve huzur katıyor.

