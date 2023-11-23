Motosiklet sürücüleri dikkat: Girmek yasak, cezası 436 TL!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesinde denetim motosikletler üzerine denetim yaptı.

İHA'nın aktardığı habere göre, denetimde caddeye girmemesi gereken motosiklet sürücülerine 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 436 TL cezai işlem uygulandı.

MOTOSİKLET İLE YAYA YOLUNA GİRMEK

Türkiye'de, yaya kullanımına açık alanlara motosikletle girmek yasaktır.

Bu yasak, Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, bisiklet yolları ve okul geçitleri gibi yaya kullanımına açık alanlara motosikletle girmek yasaktır. Bu yasağa uymayan sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 195. maddesine göre idari para cezası uygulanır.

Bu cezanın miktarı, motosikletin ruhsatnamesinde kayıtlı silindir hacmine göre belirlenir. 125 cc'ye kadar olan motosikletler için 250 TL, 126 cc'den büyük olan motosikletler için ise 500 TL idari para cezası uygulanır.

Bununla birlikte, yasağa uymayan sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67. maddesine göre 10 ceza puanı da verilir. Bu puanlar, sürücünün sürücü belgesine işlenir ve puanı 100'e ulaşan sürücülerin sürücü belgesi geçici olarak iptal edilir.

Kaynak: Gerçek Gündem