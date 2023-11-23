28 yaşında sünnet oldu: 'Pişmanım, hissiyatın yüzde 90'ını kaybettim'

YouTuber Baseem Najjar'ın 2020 yılında kanalında yayınladığı bir video gündem oldu. Fenomen isim 28 yaşında sünnet olmaya karar verdiği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
28 yaşında sünnet oldu: 'Pişmanım, hissiyatın yüzde 90'ını kaybettim'

Sosyal medyada son dönemde geçmişte çekilse de kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran pek çok görüntü yer alıyor. Bu görüntülerden biri de YouTuber Baseem Najjar'ın 2020 yılında kanalında yayınladığı bir videodan kesit. 2020 yılında sünnet olduğunu açıklayan Najjar, "Sünnet olduğum için pişman mıyım?" sorusuna "Evet" diyerek başlıyor ve nedenini tüm açıklığıyla anlatıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

28 yaşında sünnet oldu: 'Pişmanım, hissiyatın yüzde 90'ını kaybettim' - Resim : 1

Sünnet olduktan sonra cinsel organındaki hissiyatın %90'ınını kaybettiğini söyleyen Najjar, "Sünnet olduğum için pişman olmamın sebebi hissiyatın çoğunu kaybetmem. %90'lık bir kayıptan söz ediyorum. Eğer sünnetsizseniz büyük ihtimalle şunu bilirsiniz; cinsel organınızın başına dokunmak ya da kıyafete sürtmesi aşırı rahatsız eder. Çok hassastır. Ama aslında cinsel birleşme sırasında sizi zevke ulaştıran şey bu hassasiyettir. Sünnetten sonra bu hissin çok ama çok fazlası gitmiş olacak" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yeniden gündeme gelen YouTube videosunun bu bölümünü paylaşarak yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sünnetin sağlık açısından yararlı olduğunu biliyorm. İlk defa böyle bir karşılaştırma gördüm" yorumunu ekledi.

Son Güncelleme:
Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme
ABD-Kanada sınırındaki köprüde patlama: 2 ölü ABD-Kanada sınırındaki köprüde patlama: 2 ölü
Hizbullah, İsrail'e ait 12 askeri noktaya saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait 12 askeri noktaya saldırı düzenledi
Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu! İşte korkudan aksiyona merakla beklenenler Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı! Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Bütün servetim sendeydi" Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu: Seçim sürprizi gelebilir! Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu
Soruşturmada yeni detaylar: Polislere kapıyı Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi açmış, ilk sözü bu olmuş! Soruşturmada yeni detaylar: Polislere kapıyı Nihal Candan'ın eşi açmış, ilk sözü bu olmuş!
Dilan Polat hakkında çarpıcı iddia: 'Hocasıydım, ekmeğimle oynadı' Dilan Polat hakkında çarpıcı iddia: 'Hocasıydım, ekmeğimle oynadı'