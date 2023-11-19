Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik: İmam araya girdi

Ankara Kocatepe Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Metin Uca'nın cenze töreninde gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik: İmam araya girdi

Sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Uca, tedavi altına alındığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu öğrenilerek ameliyat edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz gün töreni yapılan Türkiye'nin sevilen ismi Metin Uca için bugün cenaze namazı kılındı ve cenaze töreni yapıldı.

Cenaze töreninde gerginlik çıktığı öğrenildi.

Merhum Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi.

İmamın müdahale etmesiyle namaz kılanların arkasından bir grubun yuhalamaları da son buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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