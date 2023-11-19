Meteoroloji'den 4 il için kar ve kuvvetli karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı'da meydana gelecek kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den 4 il için kar ve kuvvetli karla karışık yağmur uyarısı

Türkiye'nin birçok ilinde kuvettli yağış, fırtına ve kar yağışı etkili oluyor.

AFAD ve Meteoroloji, birçok ile ve valiliklere uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son uyarısında Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı'ya kar yağışına karşı "dikkatli olun" çağrısı yaptı.

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan'da yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Pazartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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