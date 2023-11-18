Yedikçe çıtır çıtır ses gelecek! Sadece 2 yufkayla hazırlanan börek

Birçok kişi için çayın yanına en çok yakışan lezzetlerden biri olan börek, özellikle ıspanaklı börek, sofralarımızı renklendiriyor. Hem pratik olması hem de lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakması nedeniyle ıspanaklı börek, sıklıkla tercih edilen bir tarif haline gelmiştir. Üstelik sadece 2 yufka ile hazırlanabilen bu börek, hamur açma derdinden de sizi kurtarıyor.

Ispanak sevmeyenler bile bu böreği afiyetle yiyebilir. Çünkü böreğin içerisindeki ıspanak, lezzetini tamamen örtmüyor ve hatta ona farklı bir tat katıyor. Bu sayede ıspanak sevmeyenler bile bu böreği severek tüketebilir. Denemeniz için size verdiğimiz bu pratik ve lezzetli ıspanaklı börek tarifini mutlaka deneyin. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu börek, sofralarınıza renk katacak.

Ispanaklı böreğin yapımı oldukça pratiktir. İhtiyacınız olan malzemeler ise şunlardır:

Malzemeler

2 adet yufka

Sosu için:

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağı

Yarım çay bardağı su

1 adet yumurta

İç harç için:

1 adet kuru soğan

1 bağ ıspanak

1 kase ezilmiş beyaz peynir

Karabiber tuz

Yapılışı:

Sos için gerekli tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

İç harç için soğanı 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ ile kavurup ıspanakları ekleyin.

Ispanak da kavrulunca ocaktan alıp soğutun ve peynir ekleyin.

Yufkaları 2 eşit parçaya bölün, yarısını tezgaha yayıp her yerini soslayın.

Yufkanın geniş tarafına iç harç koyup dolayın. Ardından bir ucundan kıvırarak gül şekli verip tepsiye alın.

Diğer yarım yufkaları da harçla doldurup tepsideki böreğin etrafına sarın.

Artan sosu güzelce üzerine gezdirip fırça ile her yerine sürün.

Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

35-40 dakika sonra börek hazır olacaktır, deneyenlere afiyet olsun.

PÜF NOKTASI: Böreğin gevrek olmasını istiyorsanız tüm yufka katlarını özenle tek tek yağlamalı, elinizi korkak alıştırmamalısınız. Üstelik böyle yaptığınızda börek pişerken yufkalar tek tek açılacak ve daha lezzetli olacaktır.