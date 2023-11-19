AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı: Dikkatli olun

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayanları SMS göndererek uyardı.

AFAD, şu uyarıda bulundu:

"Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun."

72 İL İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU

Pazar günü için bir duyuru yapan AFAD, sağanak yağış ve fırtına beklenen 72 il için uyarılarını sıralamıştı.

AFAD ayrıca 81 il için "Valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulunmuştu.

KAR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı uyarısında İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağacağını bildirmişti.

Bu sabaha karşı Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ayırca Taksim ve Ümraniye'de de araçların üstünde kar oluştu.

Kaynak: Gerçek Gündem