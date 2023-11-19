AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı: Dikkatli olun

İstanbul'da yaşanacak fırtına ve sağnak yağışa dikkat çeken AFAD, vatandaşlara SMS ile uyardı.

Son Güncelleme:
AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı: Dikkatli olun

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayanları SMS göndererek uyardı.

AFAD, şu uyarıda bulundu:

"Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun."

72 İL İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU

Pazar günü için bir duyuru yapan AFAD, sağanak yağış ve fırtına beklenen 72 il için uyarılarını sıralamıştı.

AFAD ayrıca 81 il için "Valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulunmuştu.

KAR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı uyarısında İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağacağını bildirmişti.

AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı: Dikkatli olun - Resim : 1

Bu sabaha karşı Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ayırca Taksim ve Ümraniye'de de araçların üstünde kar oluştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Taksim AFAD Meteoroloji
Son Güncelleme:
Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı Ezhel, Almanya'ya iniş yapan Erdoğan'ı böyle karşıladı
Yedikçe çıtır çıtır ses gelecek! Sadece 2 yufkayla hazırlanan börek Yedikçe çıtır çıtır ses gelecek! Sadece 2 yufkayla hazırlanan börek
Orada tam 5 ayda 500 ton ürünün hasadı yapıldı! Üretim rekoru kırıldı Orada tam 5 ayda 500 ton ürünün hasadı yapıldı! Üretim rekoru kırıldı
Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi
ÇOK OKUNANLAR
Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu
Şifreleriniz bunlardan biriyse dikkat! Hesabınız çok kolay çalınabilir: İşte 2023'ün en çok kullanılan şifreleri Şifreleriniz bunlardan biriyse dikkat!
İş insanının mal varlığına çöktüler: “Parayla bu iş çözülür” İş insanının mal varlığına çöktüler: “Parayla bu iş çözülür”
Nihal Candan ile Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı Nihal Candan ile Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı
Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı