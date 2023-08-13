Meteoroloji uzmanı tahminini açıkladı: Kışın donacağız

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile mücadele ederken kış mevsimi için de olumsuz tahminler geldi.

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Meteoroloji uzmanı tahminini açıkladı: Kışın donacağız

Küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Hayatı olumsuz etkileyen sıcaklıklar devam ederken kış mevsimi için de uzun vadeli tahminler yapılıyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kış için de olumsuz bir manzara çizdi.

"1980 ile 2022 arasındaki tüm el nino'lu kışları birleştirdiğimizde, Avrupa'nın normallerden sıcak, Türkiye'nin tamamının normallerinin soğuk olacağı görülüyor. Bu sene vortex için şartlar uygun… Uzun vade modelleri Kış mevsiminde Balkanlara inmesi muhtemel çok kuvvetli soğuklar öngörüyor. Elbette vade uzun olduğu için güvenilmez; fakat Kışımızın potansiyelini görmek açısından iyi..."

Meteoroloji uzmanı tahminini açıkladı: Kışın donacağız - Resim : 1

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