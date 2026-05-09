Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 35 İlde Alarm Verildi! Bahar Beklerken Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava nedeniyle birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşlar, güncel tahminleri yakından takip etmeye başladı.

Yayınlanan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi’nde Çanakkale dışında kalan iller, İç Ege, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin edilirken; Yozgat, Sivas ve Sinop’un ise yağıştan etkilenmeyecek iller arasında yer aldığı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

Meteoroloji’nin yayımladığı raporda bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı. Özellikle Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey ilçelerinde yağışların yer yer etkisini artırabileceği ifade edildi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL’DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Megakent İstanbul’da da hafta sonu boyunca aralıklarla yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceğini belirten Macit, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini aktaran Macit, yağışların salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde kar örtüsü olduğunu anımsatan Macit, bölgede olası bir çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi