Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Lodos Fena Çarpacak! Rüzgar Fırtına Hızında Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında lodos etkisini artıracak. Bölgede rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise batı bölgelerde şiddetli yağışlar görülebilir.

LODOS ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi, Trakya genelinde yer yer fırtına (70 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısında rüzgarın lodos yönünden kuvvetli, Trakya’da kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege: Parçalı bulutlu, Kuzey Ege kıyılarında lodos kuvvetli.

Akdeniz: Az bulutlu, batı kesimleri zamanla çok bulutlu.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz: Batı, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu; sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu, kuzeyinde sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

DİKKAT VE TEDBİR UYARISI

Meteoroloji, özellikle Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak lodos nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Çatı uçması, soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

