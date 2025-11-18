Pastırma Sıcakları Geri Geliyor! Meteoroloji Tarih Verdi! Sıcaklık Artacak Fırtına Sert Esecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji’den hem sıcaklık artışı hem de kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Yurt genelinde bu hafta pastırma sıcaklıkları etkisini yeniden gösterirken, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Öte yandan perşembe günü birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise pus ve sis etkili olacak.

PASTIRMA SICAKLIKLARI GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Diğer bölgeler ise günü az bulutlu ve açık geçirecek.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca ülke genelinde yükselmesi beklenirken, pastırma sıcaklıklarının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Bugün özellikle doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE FIRTINA ŞİDDETLENECEK

Rüzgar, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli şekilde esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şiddetine ulaşacak (50-70 km/saat). Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama gibi risklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin pus ve sisle güne başlayacağı bildirildi.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ

Meteoroloji’nin yayınladığı haftalık rapora göre perşembe günü Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla’da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetlenme ihtimali bulunuyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için yapılan kuvvetli rüzgâr uyarısında özellikle güney ve güneybatı yönlü esen rüzgârın fırtına seviyesine çıkabileceği vurgulandı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

GÖKÇEADA’DA TÜM SEFERLER İPTAL

Kuzey Ege’de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Gökçeada hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Kabatepe–Gökçeada hattında tarifede bulunan tüm seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

