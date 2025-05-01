Mayıs 2025'in Aşk Burçları Belli Oldu: Ünlü Astrolog 'Gözler Kalp Kalp Olacak' Diyerek Açıkladı

Ünlü astrolog Marina Skadi’ye göre, Venüs, Mars ve Plüton’un keskin enerjileri, ilişkilerde tutkuyu körüklerken aynı zamanda büyük farkındalıkların kapısını aralıyor. Mayıs ayı, kalbiyle hareket edenlere cömert davranacak; aşkın büyüsünü dürüstlükle harmanlayanlar kazançlı çıkacak.

Ayın başında gökyüzü romantizme açık kapılar bırakıyor. Merkür’ün Jüpiter’le, Venüs’ün ise retro Plüton’la olan uyumlu açıları, duygu dolu konuşmaların, eski yaraların iyileşmesinin ve yarım kalmış aşk hikâyelerinin yeniden gündeme gelmesinin habercisi. Kalbinizde sakladığınız dilekler şimdi açığa çıkabilir.

DUYGUSAL FIRTINALAR ORTAYA ÇIKIYOR

12 Mayıs’ta Akrep Burcundaki Dolunay, ilişkilerde kıskançlık, sahiplenme ve içsel krizleri tetikleyebilir. Ancak bu aynı zamanda duygusal yakınlığın doruk noktasıdır. Gerçek sevgi, samimiyet testinden geçecek.

13-17 Mayıs arasında yaşanacak Jüpiter ve Ay Düğümleri arasındaki zorlu kare açı, kalp ile kader arasındaki tercihi gündeme getiriyor. Bu süreçte dürtüsel kararlar yerine farkındalıklı adımlar atmak önemli.

18 Mayıs’ta oluşan Merkür-Mars gerilimi, kırıcı sözlere açık bir atmosfer yaratabilir. Sevgiyle iletişim kurmak, ilişkileri güçlendirmek için en etkili anahtardır.

ROMANTİZMİN İKİNCİ BAHARI BAŞLIYOR

20-23 Mayıs’ta Venüs ve Mars arasında oluşan ateşli üçgen açı, duygusal dengeyi yakalama fırsatı sunuyor. Barışmak, ilan-ı aşk etmek veya yeni bir başlangıca adım atmak için mükemmel günler.

22-23 Mayıs tarihlerinde Güneş’in Neptün ve Plüton’la olumlu etkileşimi, ilişkileri daha derin ve hayal gücüyle zenginleşen bir noktaya taşıyacak.

25 Mayıs’tan itibaren Satürn’ün etkisiyle Koç burcunda başlayan süreç, ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk ihtiyacını artıracak.

27 Mayıs’ta İkizler burcunda doğacak yeni ay, yeni aşkların filizlenmesine, flörtlerin tazelenmesine vesile olacak.

MAYIS 2025'TE BURÇLARI AŞKTA NELER BEKLİYOR?

Koç

Bu ay duygusal olarak derinleşiyor ve geçmişle hesaplaşma zamanı başlıyor. Eski ilişkilerle ilgili duygusal yüklerden arınarak aşk anlayışınızı yenileyebilirsiniz. Romantik aydınlanmalar sizi hiç beklemediğiniz şekilde dönüştürebilir.

Boğa

Venüs’ün etkisiyle kalbiniz hem tutkulu hem yaratıcı hissedecek. Yeni insanlarla tanışmak, mevcut ilişkileri bir üst seviyeye taşımak için mükemmel zamanlar. Kadınsı ve erkeksi enerjiler arasında dengeli bir aşk dansı yaşanabilir.

İkizler

Ay sizin için flört, tutku ve zihinsel çekimlerle dolu! Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür’ün burcunuza geçişiyle cazibeniz zirve yapıyor. Beklenmedik bir aşk kapınızı çalabilir ama içtenliğinizi kaybetmeyin.

Yengeç

Dolunayın etkisiyle içinizde sakladığınız duygular gün yüzüne çıkıyor. Aşk hayatınızda stresli ama bir o kadar da dönüştürücü gelişmeler yaşanabilir. Kalbinizin sesini dinleyerek duygularınızı açıkça ifade etmek kazandırır.

Aslan

12 Mayıs’taki dolunay ilişkilerinizde derin dönüşümler yaratıyor. Ay ortasında duygusal ani kararlar gündeme gelebilir. Aşkta cesur adımlar atmak, sizi daha özgür ve güçlü hissettirecek.

Başak

Mayıs ayı sizin için içsel temizlik ve yeniden yapılanma zamanı. Kalbinizi geçmişin izlerinden arındırın. Aşk sizi karmik düzeyde etkileyebilir ve kalıcı değişimlere kapı aralayabilir.

Terazi

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün enerjisiyle duygular alevleniyor. Eski ilişkiler yeniden gündeme gelebilir, aniden gelen bir itiraf sizi şaşırtabilir. Bu ay duygularınızı bastırmak yerine, zarafetle paylaşın.

Akrep

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor: sahnede siz varsınız! Aşkta cezbedici ve etkileyici bir enerjiniz olacak. Geçmişten gelen kırgınlıkları geride bırakma ve yeni başlangıçlara açık olma zamanı. Yeni ay size yepyeni bir romantik rota çizebilir.

Yay

Bu ay aşk, beklenmedik şekillerde hayatınıza dokunabilir. Sosyal çevrelerde tanışacağınız biri kalbinizi çalabilir. Yeni ay ile birlikte ilişkilerde taze bir nefes almak mümkün. Cesur olun, kalbiniz rehberiniz olsun.

Oğlak

Mayıs sizin için duygusal derinliklerle yüzleşme zamanı. Kontrollü doğanız bu ay sınanabilir. Sevgi dolu paylaşımlar ve anlamlı sohbetler, ilişkinizde yeni bir temel oluşturabilir.

Kova

İlişkilerde içsel dönüşüm rüzgarları esiyor. Duygusal blokajlarınızla yüzleşme fırsatı bulabilirsiniz. Yeni ay, daha açık ve yumuşak bir iletişim tarzına geçmenizi sağlayacak.

Balık

Mayıs sizin için adeta kalbinizdeki sırların dışa vurulduğu bir film sahnesi gibi. Romantik seyahatler, derin bağ kurmalar ve ruhsal yakınlık ön planda. Kalbinizi açın, evren sizi duyacak.