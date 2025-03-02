Mardin'de Tır ile Minibüs Birbirine Girdi: 4 Yaralı

Mardin'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Mardin'de Tır ile Minibüs Birbirine Girdi: 4 Yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 27 AKN 31 plakalı tır ile 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolu 8 Mart Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı tır ile 47 H 0403 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki Şehmus Ç. (62), Perişan Ç. (60), Fırat E. (28) ve Mihrican A. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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