Manisa'da hasat uzatan yöntem, yaz ürününü kışın topladılar: Yoğun talep görüyor, yurt dışına ihraç ediliyor!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altındaki üzümlerde kış aylarına rağmen hasat devam ediyor.

Örtü altı bağlardan kesimi yapılan Sultaniye ve red globe üzümleri kamyonlarla doldurularak soğuk hava depolarına ve yurt dışına ihraç ediliyor.

"BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Sarıgöl ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzümlerin büyük bölümünün başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edildiğini diğer kısmının da yurt içinde yaş olarak satıldığını söyledi.

KANEVİÇE ÖRTÜ HASATI

Kanaviçe örtü hasatı, üzümlerin olgunlaşmasını takiben, üzümlerin olgunlaşmasını geciktirmek ve hasat dönemini uzatmak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Kaneviçe örtü, genellikle beyaz renkli ve şeffaf bir materyalden üretilir. Bu materyal, üzümlerin güneş ışığından ve sıcaktan korunmasına yardımcı olur.

Kanaviçe örtü hasadı, genellikle Ağustos ayının sonlarında veya Eylül ayının başlarında yapılır. Bu dönemde, üzümler henüz tam olgunlaşmamış, ancak tat ve aroma gelişimini tamamlamış olur. Kaneviçe örtü, üzümlerin üzerine serilir ve üzümlerin olgunlaşmasını geciktirmek için birkaç hafta veya ay boyunca yerinde bırakılır.

Kanaviçe örtü hasadının faydaları şunlardır:

- Üzümlerin olgunlaşmasını geciktirerek hasat dönemini uzatır,

- Üzümlerin tat ve aroma gelişimini destekler,

- Üzümlerin güneş ışığından ve sıcaktan korunmasını sağlar,

- Üzümlerin verimini ve kalitesini artırır.

Kanaviçe örtü hasadının dezavantajları ise şunlardır:

- Üzümlerin olgunlaşmasını geciktirdiği için hasat maliyetlerini artırabilir,

- Üzümlerin güneş ışığından korunması nedeniyle üzümlerin C vitamini içeriğini azaltabilir,

- Kanaviçe örtü hasadı, genellikle sofralık üzüm yetiştiriciliğinde uygulanır. Ancak, şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde de uygulanabilir.

Kanaviçe örtü hasadı nasıl yapılır?

Kanaviçe örtü hasadı için öncelikle üzümlerin olgunlaşma durumunu kontrol etmek gerekir. Üzümler henüz tam olgunlaşmamış, ancak tat ve aroma gelişimini tamamlamış olmalıdır.

Üzümler olgunlaşmaya hazır olduğunda, kanaviçe örtü üzümlerin üzerine serilir. Kaneviçe örtü, üzümlerin üzerine sıkı bir şekilde oturacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kanaviçe örtü, üzümlerin olgunlaşmasını geciktirmek için birkaç hafta veya ay boyunca yerinde bırakılır. Bu süre, üzüm çeşidine ve istenilen hasat zamanına göre değişebilir.

Kanaviçe örtü, üzümlerin olgunlaşmasını tamamlaması için yerinden kaldırılır. Üzümler, olgunlaşma durumuna göre hasat edilir.

Kanaviçe örtü hasadında dikkat edilmesi gerekenler:

* Kaneviçe örtü, üzümlerin üzerine sıkı bir şekilde oturacak şekilde yerleştirilmelidir,

* Kaneviçe örtü, üzümlerin olgunlaşmasını geciktirmek için birkaç hafta veya ay boyunca yerinde bırakılmalıdır,

* Üzümler, olgunlaşma durumuna göre hasat edilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem