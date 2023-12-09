Eskişehir'de hasadı tamamlandı, tezgâhlara veda vakti geldi: Tam bir vitamin kaynağı ve kilosu 35 TL!

Eskişehir'de yaz aylarının vazgeçilmesi olan üzümün son mahsulleri pazarda vatandaşlar tercih ediliyor.

Odunpazarı ilçesinde kurulan bir semt pazarında son üzüm hasadını satan pazarcılar, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Oldukça yararlı bir meyve olan üzüm şuan tezgâhlarımızda 35 liradan alıcısını bekliyor. Artık son üzümler bunlar. Bir hafta içerisinde halkımız tezgâhlarda üzümü göremeyecektir" dedi.

ÜZÜM

Üzüm, dünyanın en çok yetiştirilen meyvelerden biri olup, farklı renk, lezzet ve büyüklükte yüzlerce çeşidi vardır.

Üzüm, genellikle taze olarak tüketilirken, kuru üzüm, pekmez, şarap, sirke gibi çeşitli ürünlerin yapımında da kullanılır.

Üzümün birçok faydası bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları şöyle:

- Antioksidanlar açısından zengin: Üzüm, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Bu, kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- C vitamini kaynağı: Üzüm, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olan iyi bir C vitamini kaynağıdır,

- Diyet lifi bakımından zengin: Üzüm, sindirime yardımcı olan ve kabızlığı önleyen iyi bir diyet lifi kaynağıdır,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur: Üzümde bulunan bazı bileşiklerin, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur: Üzümde bulunan potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Göz sağlığını destekler: Üzümde bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler, göz sağlığını korur ve maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarına karşı korur,

- Cilt sağlığını destekler: Üzümde bulunan antioksidanlar ve vitaminler, cildi sağlıklı ve genç tutmaya yardımcı olur,

- Kemik sağlığını destekler: Üzümde bulunan kalsiyum ve potasyum, kemik sağlığına katkıda bulunur.

Kaynak: Gerçek Gündem