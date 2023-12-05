Manisa'da hasadı tamamlandı, beyaz gelinlikler toplandı: Doğa olaylarına karşı koruyor, hasat dönemini uzatıyor!

Temmuz ayında örtü altına alınarak iklim şartlarından korunan ve hasat dönemi aralık ayı sonuna kadar uzatılan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadı biten üzüm bağlarında beyaz kanaviçe örtüler toplanmaya başladı.

Üzüm bağlarını her türlü doğa olayına karşı koruyan beyaz kanaviçe örtüler hasadı tamamlanan bağlardan toplanarak gelecek yıl için tekrar kullanılmak üzere depolara kaldırılıyor.

"YAZ, KIŞ SÜREKLİ BAĞLARDAYIZ"

Üzüm bağlarındaki beyaz gelinliklerini toplayan üreticiler İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yıl bizim için bitti. Örtülerimiz iki ve dört yıllık kullanımlı olup koruma amaçlıdır. İnşallah gelecek yıl yine örtmeye başlarız. Bağlarımızın işi bitmez bir yandan örtülerin toplanması diğer yandan budama derken, budanan çubukların bağlanması, çift ve kışlık gübre atımları yapılır. Yaz kış sürekli bağlardayız" ifadelerini kullandı.

BEYAZ KANAVİÇE ÖRTÜ

Üzüm bağlarında beyaz kanaviçe örtü, üzümlerin olumsuz hava koşullarından korunması için kullanılan bir yöntemdir.

Bu örtüler genellikle ağustos ayının ortalarına doğru üzümler koruk halden olgunlaşma sürecine girmeye başladığında çekilir ve hasat zamanına kadar yerinde kalır.

Beyaz kanaviçe örtülerin üzümlere sağladığı faydalar şunlardır:

* Üzümleri dolu, yağmur, toz, çiğ ve kırağıdan korur. Bu sayede üzümlerin kalitesi ve verimi artar,

* Üzümlerin olgunlaşmasını yavaşlatır. Bu sayede üzümler daha uzun süre tazeliğini korur ve hasat zamanı uzatılır,

* Üzümlerin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini önler. Bu sayede üzümlerin rengi ve şekli bozulmaz.

Beyaz kanaviçe örtülerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, üzüm üreticileri daha yüksek verim ve kaliteli ürün elde etme imkânına kavuşmuştur. Ayrıca, örtülerin kullanımı sayesinde hasat zamanı uzatılarak, üzümlerin daha yüksek fiyatlardan satılması sağlanmıştır.

Beyaz kanaviçe örtülerin kullanımının bazı dezavantajları da vardır. Bu örtülerin maliyeti yüksektir ve kurulumu ve kaldırılması zahmetli olabilir. Ayrıca, örtülerin rüzgardan uçması veya zarar görmesi gibi riskler de vardır.

Türkiye'de beyaz kanaviçe örtü kullanımının en yaygın olduğu bölgeler, Manisa, Aydın, İzmir, Bursa ve Edirne'dir. Bu bölgelerde, üzüm bağlarının önemli bir kısmı beyaz kanaviçe örtülerle kaplıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem