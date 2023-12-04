Aydın'da doğal olarak yetişti, topraktan bereket fışkırdı: Kış boyu koruyor!

Aydın'ın Köşk ilçesi dağlarında doğal olarak yetişen mantarlarda bu yıl yoğun bir bereket yaşanıyor.

Ancak, bu bereket döneminde İHA'ya konuşan uzmanlar, yenilebilen mantarlar olduğu gibi doğada çok zehirli mantarların da bulunduğuna dikkati çekti.

MANTAR

Mantarlar, çok sayıda çok hücreli ve tek hücreli ökaryotik canlıyı kapsayan bir biyolojik âlemin adıdır.

Mantarlar, doğada besin döngüsünü sağlayan önemli ayrıştırıcılar oldukları için ekolojik olarak önemli canlılardır. Ayrıca, insanlar tarafından gıda, ilaç ve endüstriyel ürünler olarak da kullanılmaktadır.

Mantarlar, temel olarak üç gruba ayrılabilir:

- Mayalar: Tek hücreli mantarlardır. Gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılırlar,

- Küfler: Çok hücreli mantarlardır. Gıda, endüstriyel ürünler ve haşerat kontrolü için kullanılırlar,

- Şapkalı mantarlar: Çok hücreli mantarlardır. Gıda olarak kullanılırlar.

Mayalar

Mayalar, tek hücreli mantarlardır. Genellikle küf ve şapkalı mantarlardan daha küçüktürler.

Mayalar, ekmek, bira, şarap, yoğurt ve diğer fermente gıdaların üretiminde kullanılır. Ayrıca, ilaç endüstrisinde çeşitli ilaçların üretiminde de kullanılırlar.

Küfler

Küfler, çok hücreli mantarlardır. Genellikle yeşil, gri veya siyah renktedir.

Küfler, gıda, endüstriyel ürünler ve haşerat kontrolü için kullanılırlar.

Gıdada kullanılan küfler, peynir, soya sosu, miso ve diğer fermente gıdaların üretiminde kullanılır. Endüstriyel ürünlerde kullanılan küfler, boya, plastik ve kauçuk gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. Haşerat kontrolü için kullanılan küfler, böcek ve diğer haşeratların kontrolünde kullanılır.

Şapkalı mantarlar

Şapkalı mantarlar, çok hücreli mantarlardır. Genellikle beyaz, kahverengi veya turuncu renktedir.

Şapkalı mantarlar, dünya çapında birçok ülkede gıda olarak kullanılır. En yaygın olarak tüketilen şapkalı mantarlar arasında istiridye mantarı, shiitake mantarı, portobello mantarı ve trüf mantarı bulunur.

Şapkalı mantarlar, ayrıca çeşitli ilaçların üretiminde de kullanılır. Örneğin, penisilin, bir şapkalı mantar olan Penicillium notatum'dan elde edilen bir antibiyotiktir.

Mantarların faydaları

Mantarlar, çeşitli besin maddeleri açısından zengindir. B vitaminleri, potasyum, lif ve antioksidanlar bakımından özellikle zengindirler.

Mantarların faydalarından bazıları şunlardır:

* Bağışıklık sistemini güçlendirir: Mantarlar, B vitaminleri açısından zengindir. B vitaminleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan besin maddeleridir,

* Sindirimi destekler: Mantarlar, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan bir besin maddesidir,

* Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Mantarlar, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, kansere neden olduğu bilinen moleküllerdir,

* Kalp sağlığını destekler: Mantarlar, potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir,

* Kilo vermeye yardımcı olabilir: Mantarlar, düşük kalorili ve yüksek lifli besinlerdir. Mantar tüketmek, kilo vermeye yardımcı olabilir.

Mantarların zararları

Mantarların bazı türleri, zehirli olabilir. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunmalıdır. Bilinmeyen mantarlar tüketilmemelidir.

Ayrıca, bazı mantar türleri, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Mantar tüketmeden önce, alerjik reaksiyon geçmişinizi doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Mantarların tüketimi

Mantarlar, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak, pişirilerek veya kızartılarak tüketilebilir. Mantarlardan, yemek, çorba, salata ve diğer yemekler de yapılabilir.

Mantarlar, sağlıklı bir beslenme için önemli bir besindir. Ancak, mantar tüketmeden önce, mantarların faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem