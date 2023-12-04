Bilecik'te tezgaha düştü, faydası talebi patlattı: Kilosu 250 TL!

Bilecik'te kış mevsiminin gelmesiyle tezgaha düşen kestaneye vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Faydası saymakla bitmeyen kestanenin 1 tanesi bile vitamin zenginliğiyle dikkati çekerken, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor.

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Bilecik'te tezgaha düştü, faydası talebi patlattı: Kilosu 250 TL!

Bilecik'te faydası saymakla bitmeyen kestaneye talep arttı.

İHA'ya konuşan kestane satıcısı İlhan Öztürk, "Daha yeni gelmesine rağmen 1 günde 10-15 kilo kestane satışı yaptım. Hem talep hem de lezzet açısından bu yıl kestaneler beklediğimden daha iyi. 1 kiloda ortalama 55-65 adet iri kestane bulunuyor. Lezzetinden vazgeçilmeyen kestaneler tavada, fırında, közde ve haşlanarak yapılıyor. Hepsinin tadı ayrı ayrı oldukça güzel" dedi.

KESTANE

Kestane, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların ve bu ağaçların yenilebilen tohumlarına verilen ad.

Bilecik'te tezgaha düştü, faydası talebi patlattı: Kilosu 250 TL! - Resim : 1

Kestane, dünyanın birçok yerinde yetişen bir bitkidir. Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Çin ve Japonya gibi ülkelerde kestane üretimi yaygındır.

Kestane, kış aylarının sevilen bir besinidir. Çiğ olarak, haşlanmış, fırınlanmış veya kavrularak tüketilebilir. Kestaneden, kestane şekeri, kestane unu, kestane yağı gibi çeşitli ürünler de yapılabilir.

Kestane, C vitamini, potasyum, lif ve diğer önemli besin maddeleri açısından zengin bir besindir.

Kestanenin faydalarından bazıları şunlardır:

* Bağışıklık sistemini güçlendirir,
* Sindirim sistemini destekler,
* Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,
* Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,
* Kalp sağlığını destekler,
* Kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kestane, sağlıklı bir beslenme için önemli bir besindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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