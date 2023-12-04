Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor?

Sarımsak, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve sağlık açısından birçok faydası olan bir bitkidir.

Ancak, sarımsağın kabukları da atılmaması gereken önemli bir kısım olduğunu biliyor muydunuz?

Evet, doğru duydunuz! Sarımsak kabukları da birçok faydaya sahiptir ve sağlığımız için oldukça faydalı olabilir.

İşte sarımsak kabuklarının vücuda sağlamış olduğu faydalar!

haber7.com sitesinde yer alan bir içerikte; Sarımsak kabuğunun faydaları sıralandı. İşte bilmeniz gereken her şey!

Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.

Toksinlerin en doğal şekilde vücuttan atar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hücreleriyle savaşır.

Saç yapısını güçlendirir.

Kanserin yayılmasına engel olur.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

SARIMSAK KABUĞUNDAN ÇAY NASIL YAPILIR?

Sarımsak kabukları çay ya da suyu hazırlanarak tüketilebilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve hastalıklara karşı vücut direncinin artmasında oldukça önemli bir role sahip olan sarımsak kabuğu 3-4 gün ara vermeden içilmelidir. Tüm vücudu arındıran ve hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirerek özellikle kış aylarında meydana gelen mevsimsel hastalıklardan korumaktadır.

SARIMSAK KABUĞU SUYUNUN HAZIRLANIŞI

Sarımsaklar soyulduktan sonra geride kalan kabukları tozlarından arındırmak için yıkanır. Ardından temiz bir demliğin içine konur ve üzerine 2 bardak kadar kaymış su elenir. Demliğin kapağı kapatılarak üzeri bez bir örtü ile örtülür. 1 saat bu şekilde demlenmesi beklenir ve ardından yarım çay bardağı içilir. Yaklaşık 2-3 saat arayla 3 defa yarım çay bardağı içilmeye devam edilir. Şifa olsun...

Kaynak: Haber Merkezi - Gercekgundem.com