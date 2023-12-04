Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği

Ayva tatlısı yaparken işte bilmeniz gereken her şey! Pastane usulü ayva tatlısının püf noktaları

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Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği

Ayva tatlısı, sağlıklı bir tatlı alternatifi olarak da öne çıkıyor. Ayva meyvesi, yüksek miktarda lif içerir ve sindirim sistemine faydalıdır. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde de vücudu hastalıklara karşı korur.

Ayva tatlısı, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Ayva meyvesinden yapılan bu tatlı, özellikle kış aylarında tüketilir ve soğuk havalarda vücudu ısıtır. Ayva tatlısı yapımı oldukça basittir.

AYVA TATLISININ TARİFİ

Malzemeler


1 su bardağı su
6 yemek kaşığı şeker
2 adet çubuk tarçın
3-4 adet karanfil
3 adet ayva

Pastaneler böyle renk katıyormuş! Ayva tatlısı yapmanın bilinmeyen tekniği - Resim : 1

TARİF

Ayvaların kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkarın. Ayvaların kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkarın. Geniş tabanlı bir tencereye ayvaları dizin. Her ayvanın üzerine ortalama 2 yemek kaşığı toz şeker serpiştirin. Ardından limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları, su ve baharatları tencereye yerleştirin. Kısık ateşte yumuşayıp, rengi pembeleşinceye kadar pişirin. Kısık ateşte pişirerek ayva tatlısını renklendirebilirsiniz. Eğer ayvalar pişmişse ocaktan alın ve ilk sıcaklıklarının geçmesi için 10 dakika bekleyin. Pişen ayvaları servis tabağının içerisine alın. Tencerede kalan suyu süzdükten sonra ayvaların üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.

Kaynak: Haber Merkezi

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