Manisa'da hasadı başladı, 1 tanesi bile enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 150 TL!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur, Beyharmanı ve Karacaali mahallelerinde toplanan kestanelerin hasadı tamamlandı.

Rekoltenin düşük olduğu ve dikenli kabuklarından ayırma işlemlerine başlanan kestanenin kalitesinin yüksek olması üreticileri bir nebze de olsa sevindirdi.

"KİLOSU 150 TL"

Kestane hasadına ilişkin İHA'ya konuşan üretici Zekeriya Esenyurt, "Gerek aroması ve kalitesi ile bölgede bilinen kaliteli kestanelerimizin bu yıl kalitesi yüksek ancak verimi az. Kalitesine ve kalibresine göre kestanenin kilosunu 110-150 lira arasında satıyoruz" dedi.

KESTANE

Kestane, kayıngiller familyasına ait, ılıman iklimlerde yetişen bir ağaç ve bu ağacın meyvesidir. Kestane ağacı, 20-30 metre boyunda, uzun ömürlü bir ağaçtır. Kestane ağacının yaprakları, mızrak şeklinde ve karşılıklı dizilişlidir. Kestane ağacının çiçekleri, dallarının ucunda topluca bir aradadır. Meyvelerin dışı dikenli bir kapsül içinde 2-3 adet tohumdan meydana gelir ve bu tohumlara kestane denir.

Kestane, hem lezzetli hem de besleyici bir meyvedir. Kestane, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından zengin bir içeriğe sahiptir.

Kestanenin faydaları şunlardır:

- Enerji verir: Kestane, yüksek kalorili bir besindir ve bu nedenle enerji verir,

- Kan şekerini dengeler: Kestane, lif bakımından zengin bir besindir ve bu nedenle kan şekerini dengelemeye yardımcı olur,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur: Kestane, antioksidan bakımından zengin bir besindir ve bu nedenle kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını destekler: Kestane, lif ve antioksidan bakımından zengin bir besindir ve bu nedenle kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirimi kolaylaştırır: Kestane, lif bakımından zengin bir besindir ve bu nedenle sindirimi kolaylaştırır.

Kestane, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Kestane, fırında pişirilerek, haşlanarak, kızartılarak veya kavrularak tüketilebilir. Kestane, ayrıca kestane şekeri, kestane unu ve kestane likörü gibi ürünlerde de kullanılmaktadır.

Kestane, kış aylarının sevilen lezzetlerinden biridir. Kestane, genellikle kış aylarında kurulan kestanecilerde satılmaktadır. Kestane, ayrıca marketlerde ve süpermarketlerde de bulunabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem