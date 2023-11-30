Yanındaki yolcuya zorla oral seks yapan kadın gözaltına alındı

Rusya'nın Pobeda Havayolları’na ait uçağında, Antalya-Moskova uçuşu sırasında yanındaki yolcuya cinsel tacizde bulunan, adamın karşı koymasına rağmen zorla oral seks yapan, olayı örtbas etmek için uçuş ekibine 100 dolar rüşvet vermeye çalışan 29 yaşındaki Valeria adlı bir kadın Moskova'da gözaltına alındı.

BAZA haber ajansında yer alan habere göre, beş saatlik uçuş sonunda Rus polisi, 29 yaşındaki Valeria adlı kadını tutukladı. Yolcular ve mürettebat, Vnukovo Havaalanı'nda polisin sarhoş kadını tutuklamasını alkışladı.

ELEKTRONİK SİGARA İÇTİ

Görgü tanıkları, kadının yanında oturan erkeğin başlangıçta Valeria isimli kadına direnmeye ve onu itmeye çalıştığını ancak kadının erkeğe oral seks yapmasına büyük bir şaşkınlıkla tanık olduklarını iddia etti.

Kadının birçok tuhaf davranışta bulunduğunu öne süren görgü tanıkları, kadının sarhoş olduğunu, uyarılmasına rağmen elektronik sigara içtiğini ve diğer yolcuları çileden çıkardığını anlattı.

Kadının ayrıca davranışlarını örtbas etmek için uçuş ekibine yüz dolarlık bir rüşvet vermeye çalıştı ancak bir hostes parayı çöp kutusuna attı. Valeria, çöp kutusunu uçağın zeminine boşaltıp parayı yerden aldı.