İspanya'da 200'ün üzerinde kuruluştan 'İsrail' talebi: Silah ticaretinin kesilmesini istediler

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, Gazeteciler Sendikaları Federasyonu, Barış İçin Araştırma İspanyol Ajansı, Ekolojistler Eylemde Örgütü, İspanya Kalkınma İçin Örgütler Koordinasyonu ve İpotek Mağdurları Platformunun da aralarında bulunduğu 200'den fazla kuruluş, "İsrail ile silah ticaretini sonlandıralım" başlıklı bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

"İSRAİL'E SİLAH SATIŞI DURDURULSUN"

Söz konusu kuruluşların yayımladığı ortak açıklamada, İspanya ve Avrupa'nın İsrail'e yaptığı silah, askeri teknoloji ve teçhizat ihracatının kontrolünü düzenleyen ortak standartları tanımlayan Avrupa Birliği Antlaşması'nın bazı maddelerinin mevcut durumda ihlal edildiği kaydedildi.

Barselona'da yapılan basın toplantısında konuşan Barış Promosyonu Katalan Konseyi Başkanı Gabriela Serra, "İmkansız bir şey istemiyoruz. İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri İsrail'e silah satışını durdursun" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bir taraftan ateşkes isteyip, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınarken diğer taraftan silah satışına izin vermesinin "tutarsızlık" olduğunu belirten Serra, İspanyol yasalarına göre, İsrail'e silah ticaretinin yasaklanmasını sağlayacak yasal unsurların olduğunu savundu.

"FİLİSTİN HALKI KURU SÖZ İSTEMİYOR"

İspanya'nın 2000 yılından bu yana İsrail'e toplam değeri 139 milyon avroyu bulan silah satışı yaptığını belirten Katalonya Filistin Toplumu adlı kuruluşun sözcüsü Salah Jamal da "Filistin halkı sadece kuru söz istemiyor. Silah satışının yasaklanması gibi somut adımlar bekliyor" diye konuştu.