Manisa'da düşük rekolteli hasat başladı, fiyatı 100 TL'ye çıktı: Sofraların vazgeçilmezi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin hasadına başlanırken, bu yıl rekoltenin düşük olmasına fiyatların yüksek seyretmesine neden oldu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Sarıgöl Karacaali Mahallesi'nden zeytin alımı yapan Selçuk Kır, "Duble 90 lira, 1 numara 70 lira, 2 numara 60 lira, 3 numara 50 lira, 4 numara 40 liradan alım yapmaktayız. Bu yıl günde, bin 250 kilogram zeytin alımı yapmayı düşünüyoruz. Geçen yıl sezon boyunca 250 ton alım yaptık. Bu yıl ise 65 ton dolayında olacak gibi duruyor. Rekolte gerçekten çok düşük" dedi. Öte yandan diğer alım merkezlerinde duble zeytinin kilogram alım fiyatının 100 lira olduğu ifade edildi.

ZEYTİN

Zeytin (Olea europaea), zeytingiller (Oleaceae) familyasından, Akdeniz Havzası kökenli, her dem yeşil, küçük ila orta büyüklükte, meyve ağacıdır. Zeytin ağacının yüksekliği 10-15 metreye kadar ulaşabilir. Gövdesi düz ve gri-siyah renklidir. Yaprakları oval şekilli, koyu yeşil renkli ve kenarları tırtıllıdır.

Zeytin ağacı, sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir. Akdeniz Havzası'nın yanı sıra, Güney Amerika, Kaliforniya ve Avustralya gibi bölgelerde de yetiştirilir. Zeytin ağacı, kuraklığa dayanıklı bir ağaçtır ve az miktarda su ile yaşayabilir.

Zeytin meyvesi, oval veya yuvarlak şekilli ve yeşil, siyah veya mor renklerde olabilir. Meyvenin eti sert ve yağlıdır. Zeytin meyvesi, taze olarak tüketilebildiği gibi, zeytinyağı yapımında da kullanılır.

Zeytin, tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin bir besindir. Tekli doymamış yağ asitleri, kalp sağlığı için faydalıdır. Zeytin ayrıca, E vitamini, C vitamini ve B vitaminleri açısından da zengindir.

Zeytinin sağlığa faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Kalp sağlığını korur,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Antioksidan içeriği sayesinde hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.

Zeytin, sağlıklı bir beslenme düzenine dahil edilebilecek lezzetli ve besleyici bir besindir. Zeytin, taze olarak tüketilebildiği gibi, salata, zeytinyağı, zeytin ezmesi ve zeytin turşusu yapımında da kullanılır.

Zeytinin bazı çeşitleri şu şekildedir:

* Yeşil zeytin: Yeşil zeytin, henüz olgunlaşmamıştır. Yeşil zeytin, salata, zeytinyağı ve zeytin ezmesi yapımında kullanılır,

* Siyah zeytin: Siyah zeytin, tam olarak olgunlaşmıştır. Siyah zeytin, zeytin turşusu yapımında kullanılır,

* Mor zeytin: Mor zeytin, kısmen olgunlaşmıştır. Mor zeytin, salata ve zeytin ezmesi yapımında kullanılır.

Zeytin, Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Türkiye, dünyanın en büyük zeytin üreticisi ve ihracatçısıdır. Türkiye'de zeytin yetiştirilen bölgeler arasında Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi öne çıkar.

Zeytin ağacı, Türkiye'nin kültüründe önemli bir yere sahiptir. Zeytin ağacı, barışın, bereketin ve uzun ömürlülüğün simgesi olarak kabul edilir. Zeytin ağacı, ayrıca, Türkiye'nin milli ağacı olarak kabul edilir.

Kaynak: Gerçek Gündem