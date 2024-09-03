Mail Hesabı Olanlara Büyük Alternatif: En İşlevli 5 e-Posta Uygulaması Belli Oldu

Mail hesabı olan milyonlarca kişi, genellikle popüler uygulamaları kullanıyor. Ancak bu uygulamaların yanı sıra birçok kullanışlı uygulamalar da bulunuyor. İşte az bilinen ancak çok kullanışlı 5 mail uygulaması...

AİRMAİL

Airmail, özellikle Apple kullanıcıları için ideal bir e-posta uygulamasıdır. Basit ve tanıdık bir tasarıma sahip olan Airmail, tek bir gelen kutusunu veya birçok gelen kutusunu aynı anda yönetmenizi sağlar. E-postaları daha sonra gönderilmek üzere planlayabilir, hatırlatmalar oluşturabilir ve izleme piksellerini engelleyebilirsiniz. Ne yazık ki, Airmail şu anda yalnızca macOS, iOS, iPadOS ve watchOS platformlarında mevcut.

EDİSON MAİL

Edison Mail, hızlı ve verimli e-posta yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. E-postaları kolayca taşımak, silmek veya seçmek için küçük bir açılır pencere sunar. Ayrıca, makbuzlar ve paket takip bilgileri gibi e-postaları otomatik olarak sekmelere ayırır. Edison Mail, e-posta yönetimini hızlandırmak ve gelen kutusundaki zamanı azaltmak için güçlü bir araçtır. Uygulama tamamen ücretsizdir.

HEY

Hey, geleneksel bir gelen kutusu yerine Imbox adlı bir sistem kullanır. Yalnızca izin verdiğiniz göndericilerin e-postalarını alabileceğiniz bu sistem, önemli mesajlarınızı yönetmenizi kolaylaştırır. Hey, odaklanma modu, gelen kutusu filtreleme ve yerleşik takvim gibi özellikler sunar. Ancak, mevcut e-posta hesaplarınızı Hey'e aktaramazsınız; sıfırdan başlamanız gerekecek. Uygulamanın yıllık 99 dolardan başlayan ve kullanıcı başı aylık 12 dolardan başlayan planları mevcuttur.

PROTON MAİL

Gizlilik ve güvenlik konusunda endişeleriniz varsa, Proton Mail iyi bir seçenek olabilir. Proton Mail, verilerinizi kâr amacıyla satmaz ve e-postalarınızı taramaz. Uygulama, haber bültenleri için tek tıklamayla abonelikten çıkma, e-posta adresinizi gizleme ve gönderimleri geri alma gibi özellikler sunar. Ücretsiz bir planın yanı sıra, aylık 3.99 dolardan 14.99 dolara kadar değişen planları da bulunmaktadır.

SPARK MAİL + AI

Spark, e-posta gelen kutunuzu daha verimli hale getirmek için birçok araç sunar. E-postaları daha sonra ilgilenmek üzere kaydedebilir, önemli kişileri sabitleyebilir ve istenmeyen göndericileri engelleyebilirsiniz. Spark’ın yapay zeka asistanı, mesajları yeniden ifade etmenize ve yazmanıza yardımcı olabilir. Uygulama, haber bültenlerini otomatik olarak filtreler ve gelen kutunuzu düzenli tutar. Spark’ın ücretsiz planı mevcut olup, aylık 4.99 dolardan 6.99 dolara kadar değişen ücretli planları da bulunmaktadır.

Bu e-posta uygulamaları, Gmail veya Outlook'tan farklı bir deneyim sunarak, e-posta yönetiminizi daha verimli ve kişiselleştirilmiş hale getirebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem