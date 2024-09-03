Ahu Tuğba'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

Nisan ayında trafik kazası geçirerek 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören ve son zamanlarda KOAH rahatsızlığı nedeniyle nefes almakta zorlanan sanatçı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan sanatçının 11 yıl önce vasiyetini hazırladığı öğrenildi.

"ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM"

2013 yılında akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen Ahu Tuğba, noter onayıyla vasiyetini hazırlamıştı. Kızı üzülmesin diye ameliyat olmaya tek başına giden Tuğba, o dönem vasiyetiyle ilgili açıklamasında şunları söylemişti:

"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum'da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti yani. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum'a geldi. Beni Bodrum'da zannediyordu. Bir oteldeyim dedim. Ben İzmir'den İstanbul'a giderken yolumu İzmir'den Bodrum'a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."

"ANNEMİ ÖPÜP UYUTTUM YANINA GİTTİĞİMDE BUZ GİBİYDİ"

Uzun yıllardır annesiyle birlikte yaşayan Anjelik Calvin, telefonla bağlandığı Söylemezsem Olmaz programında annesini yatağında ölü bulduğu anları anlattı. Yıllardır annesinin kendisi için her şeyi yaptığını yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Calvin, "Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm seni seviyorum dedim uyuduk. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim" dedi.