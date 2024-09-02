Her Sabah Yiyen Fil Hafızasına Sahip Oluyor: Beyni 10 Kat Gençleştiren Besin

Ceviz, sağlık açısından birçok fayda sunar ve düzenli olarak tüketildiğinde vücuda zarar vermez. Gıda intoleransı veya alerjisi olmayanlar için günlük beslenmeye eklenmesi önerilen ceviz, besin değeri yüksek bir atıştırmalık olarak dikkat çeker.

CEVİZİN GÜNLÜK FAYDALARI

-Kalp Sağlığını Destekler: Ceviz, Amerikan Kalp Derneği tarafından "kalp-sağlıklı gıda" olarak onaylanmıştır. Düşük sodyum, doymuş yağ ve trans yağ içeriği ile kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. 2021'de yayınlanan bir araştırma, günde iki porsiyon ceviz tüketmenin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir.

-Hafızayı Güçlendirir: 2020 tarihli bir çalışmada, ceviz tüketiminin beyin fonksiyonları ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirtilmiştir. Düzenli ceviz tüketimi, iltihapları azaltarak serbest radikalleri uzak tutar ve Alzheimer ile demans riskini azaltabilir.

-Stresi Azaltır: 2022 yılında yayımlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde iki porsiyon ceviz yemenin stres ve depresyon seviyelerini iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, ceviz tüketimi daha uzun uyku sürelerine ve genel zihinsel sağlık iyileşmesine katkıda bulunur.

-Bağırsak Sağlığını İyileştirir: 2023 yılında yapılan bir inceleme, cevizlerin bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotik özelliklere sahip olduğunu ve sindirim sistemindeki faydalı mikropları besleyerek sindirim sağlığını iyileştirdiğini göstermiştir.

GÜNLÜK TÜKETİM ÖNERİSİ

Her gün bir avuç ceviz tüketmek, bu besinin sunduğu birçok faydadan yararlanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, cevizleri badem gibi diğer kuruyemişlerle birlikte gece öncesi ıslatarak sabahları tüketebilirsiniz.

Cevizin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak için beslenmenizde bu değerli kuruyemişe yer vermeniz öneriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem