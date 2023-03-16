Lahana sarmasına lezzet katan tüyo.. Pişirirken sakın atlamayın

Lahana sarması, Türk mutfağında en sevilen yemekler arasında yer alıyor. Lahana sarması pişirirken atlamamanız gereken bir tarif sırrı var.

KIYMA ALIRKEN DİKKAT

Kasaptan veya marketten kıyma alırken eti taze çektirin. Kıymayı iki kez çektirirseniz yapacağınız kıymalı lahana sarması çok daha lezzetli olacaktır.

Ayrıca kıymalı lahana sarması yaparken, sarma harcına biraz kuyruk yağı eklemeniz tavsiye edilir

KIYMALI LAHANA SARMASININ TARİFİ NASILDIR?

Habertürk'te yer alan içerikte; Mardin usulü lahana sarmasının tarifi paylaşıldı. Bu tarifte nar ekşisi de kullanılıyor.

MALZEMELER

1 adet beyaz ya da karalahana

300 gr bıçak kıyma

4 adet az yağlı kemik

1 çorba kaşığı domates salçası

1 su bardağı bulgur

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Yarım çay bardağı nar ekşisi

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

Bir tutam tuz

LAHANA SARMASININ YAPILIŞI

Lahanalar sarılacak boyutta dileğe göre kesilir, sıcak suda haşlanır ve bir süzgeç içerisine alınır. İç harcını hazırlamak için derin bir kaba yıkanan bulgurlar koyulur. Sırasıyla baharatlar, salça, ince doğranmış maydanoz ve küçük küçük doğranmış domates eklenerek karıştırılır. Daha sonra yağ ve nar ekşisi eklenerek karıştırmaya devam edilir.

Suyu süzülmek için kenara alınan lahanalar, hazırlanan harç ile çok kalın olmayacak şekilde tek tek sarılır. Sarılan lahanalar tencereye konulmadan önce tencerenin alt kısmına kemikler dizilir. Daha sonra üzerine lahanalar sırasıyla yerleştirilir. Sarma işlemi bittikten sonra artan lahanalarla tencereye dizilen sarmaların üzeri örtülür.

ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı suyun içerisinde salça eritilir ve içine küçük küçük doğranan sarımsaklar eklenir. Salçalı suyla karışan sarımsaklar, tenceredeki lahanaların üzerinde gezdirilir. Son olarak lahanaların tam hizasında olacak şekilde kaynar su ilave edilir. Sarmaların üzeri açılmaması için düz bir servis tabağı ile kapatılır. Tencere bir iki taşım kaynayana kadar harlı ateşte, tencere kaynadıktan sonraysa kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirilir. Nar ekşili lahana sarması piştikten sonra servise hazır hale getirilir.