Karsu: Bu böyle olmamalıydı, bütün kalbim orada

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bugün başlayan ve yaklaşık bir hafta sürecek "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi", Hataylı sanatçı Karsu'nun performansı ile başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden Karsu, konser sırasında duygulu anlar yaşadı.

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karsu, "Bazen ne diyeceğimi bilmiyorum. Ailemi arayınca, 'nasılsınız' diye sormaya bile çekiniyorum. Ben uzaktayım. Amsterdam'da doğdum, büyüdüm, orada yaşıyorum. Geçen evimi temizliyordum. Evimi temizlediğime bile utanıyordum. Çünkü temizleyecek bir evim var. Ailemden bazıları şu anda biraz Ankara'da bazıları İzmir'de. Buraya konser için geldim ama başsağlığına da geldim" dedi.

"AYAĞA KALKMAK İSTİYORUM, ÇÜNKÜ AYAĞA KALKIP BAŞKALARINI AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUM"

Karsu, "Zor. Bu acı duygularımı bir kutuya koyuyorum. Kafamda bir dolaba koyuyorum, normal günüme devam etmek amacıyla. Çünkü ayağa kalmak istiyorum, çünkü ayağa kalkıp başkalarını ayağa kaldırmak istiyorum. Ama o dolaptaki kutuyu açınca müzikle o bazen zor oluyor. Çünkü o zaman duygular geliyor. Paramparça oluyorum. Üzüldüğüme ben bile utanıyorum. Çünkü ben yaşamadım o depremi" diye konuştu.

"BU BÖYLE OLMAMALIYDI"

Türkiye'de depremden etkilenen ve yakınlarını kaybeden yurttaşlara başsağlığı dileyen Karsu, "Bu böyle olmamalıydı. Bu böyle kesinlikle olmamalıydı. Ben bir gün bağırdım evde. Bir Hataylı, Antakyalı, Karsu köylü olarak bütün kalbim, düşüncülerim orada" dedi.

Kaynak: ANKA