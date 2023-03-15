Şanlıurfa'da yurttaşlar Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'ü yuhalayarak protesto etti

Depremin ardından şimdi de sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da yurttaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'ü yuhaladı.

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Hem 6 Şubat depreminin hem de dün yaşanan sağanak yağışın vurduğu Şanlıurfa’da yurttaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti. Başkan Beyazgül, vatandaşın tepki gösterip yuhalaması üzerine polis ve zabıta ekiplerinin yardımı ile aracına binerek uzaklaştı.

Hem 6 Şubat depreminin hem de dün yaşanan sağanak yağışın vurduğu Şanlıurfa’da yurttaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti. Başkan Beyazgül, vatandaşın tepki gösterip yuhalaması üzerine polis ve zabıta ekiplerinin yardımı ile aracına binerek uzaklaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde afet bölgesi ilan edilen ve dün meydana gelen şiddetli sağanak yağış nedeniyle 10 yurttaşın hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da, yurttaşlar bugün Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti.

Başkan Beyazgül, sağanaktan etkilenen sokaklardaki durumu gözlemlerken çevredeki yurttaşların tepkisi ile karşılaştı. Beyazgül, afetzede Şanlıurfalıların yuhalamaları ve sözlü tepkileri karşısında çevik kuvvet polisleri ve zabıta ekiplerinin yardımı ile arazi tipi aracına ulaşarak bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada bir vatandaşın “Sen vatandaşa silah çek, ancak ona yararsın. Allah belanızı versin” diye bağırdığı duyuldu.

Beyazgül'e yönelik tepkiler orada bulunan vatandaşlar tarafından görüntü kaydına da alındı.

Kaynak: ANKA

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